Σύννεφα ή όχι; Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απαντά για τις φήμες χωρισμού

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έδωσε την πρώτη της απάντηση στις φήμες που ήθελαν τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη να περνά κρίση, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τις εικασίες και τα σχόλια που έχουν γίνει δημόσια.

Η ίδια μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, τόνισε ότι θεωρεί περιττό να γίνονται υποθέσεις για τις σχέσεις των ανθρώπων από τρίτους, καθώς κανείς εκτός από το ζευγάρι δεν γνωρίζει την πραγματική κατάσταση.

«Το θεωρώ περιττό να γίνονται υποθέσεις από διάφορα πάνελ. Σήμερα είδα μια εκπομπή να κάνει υποθέσεις. Γενικά για την κάθε σχέση είναι άσχημο να μιλάμε όταν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποια κρίση στη σχέση της, αυτή είναι κάτι που θα μοιραστεί πρώτα με τον σύντροφό της και όχι με τον κόσμο, γιατί η προσωπική ζωή αφορά κυρίως το ζευγάρι και όχι τους τρίτους.

Η ίδια ανέφερε ότι έχει μάθει από προηγούμενες εμπειρίες και πλέον επιλέγει να δείχνει μόνο όσα θεωρεί απαραίτητα, λέγοντας: «Με ενοχλεί, εφόσον δεν τη μοιράζομαι, τη συγκεκριμένη σχέση. Τώρα επιλέγω να δείχνω τα απαραίτητα μέσα από την κλειδαρότρυπα. Παλιά μοιραζόμουν πολλά πράγματα, πλέον μοιράζομαι όσο όσο. Απλά να ξέρουν ποιος είναι, όνομα επώνυμο, τελεία. Στα καλά και τα ωραία είναι όλοι εκεί και χαίρονται, όταν υπάρχει μια υπόνοια σε περιμένουν στη γωνία. Και με τη σχέση μου με τον Στάθη και με τον γάμο έπαθα και έμαθα. Πλέον δεν θέλω να μοιράζομαι πολλά πράγματα».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το ζευγάρι φαίνεται να εξετάζει τη σχέση του και να προσπαθεί να καταλάβει αν «πονάει περισσότερο το μαζί ή το χώρια». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, αν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν έχουν στο μυαλό τους τον χωρισμό, καθώς αγαπιούνται πολύ και έχουν περάσει πολλά μαζί. Ορισμένες από τις εντάσεις ξεκίνησαν από τον Αύγουστο, ειδικά γύρω από την ημέρα της γιορτής τους στις 30 Αυγούστου, όταν δεν ανέβασαν ποτέ κοινή φωτογραφία στα social media.

Η δημοσιογράφος που ανέλυσε την κατάσταση εξηγεί ότι η διαφορά τρόπων ζωής παίζει σημαντικό ρόλο: «Ο Λυκούδης ζει μια πιο συντηρητική και καθημερινή ζωή σε σύγκριση με την Παναγιώταρου. Τώρα εξετάζεται πόσο μπορεί κάποιος να προσαρμοστεί στη ζωή του άλλου και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει κάποιες συνήθειές του».

Πρόκειται δηλαδή για προσωπικά ζητήματα προσαρμογής και όχι για ανεπανόρθωτη ρήξη. Παράλληλα, η πίεση από το περιβάλλον για το γεγονός ότι δεν έχουν ανεβάσει ποτέ κοινές φωτογραφίες φαίνεται να εντείνει την αίσθηση προβλημάτων, ενώ στην πραγματικότητα η σχέση τους στηρίζεται σε μια «εσωτερική αλήθεια» που εξωτερικεύεται με την οπτική τρίτων.

