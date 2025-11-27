Παναγιώταρου - Λυκούδης: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Αλέξανδρος Λυκούδης αποτελούν ένα από τα νέα της ελληνικής showbiz το τελευταίο διάστημα. Αν και στην αρχή προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας αναρτήσεις από κοινές στιγμές χωρίς να αποκαλύπτουν το πρόσωπο εκείνου, πλέον οι εμφανίσεις τους είναι πιο άνετες και αυθόρμητες.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου & Αλέξανδρος Λυκούδης

Η πρώτη τους επίσημη κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, όταν βρέθηκαν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε κατά την είσοδό τους, χαλαρούς και χαμογελαστούς, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς οι δυο τους δεν έκρυψαν την τρυφερότητα και τη χημεία τους. Συζητούσαν διαρκώς, αντάλλασσαν βλέμματα, τραγουδούσαν μαζί τις επιτυχίες της βραδιάς και δεν φάνηκαν να ενοχλούνται από τα αδιάκριτα βλέμματα που συχνά στρέφονταν πάνω τους.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου - Αλέξανδρος Λυκούδης

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Η κρυοσυντήρηση είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου»

Πέρα από την προσωπική της ζωή, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε και για ένα θέμα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, αναφέρθηκε στην απόφαση να κάνει κρυοσυντήρηση στα 31 της – μια διαδικασία που, όπως τόνισε, της προσέφερε ασφάλεια και ψυχική ηρεμία.

Η influencer, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, εξήγησε ότι η κρυοσυντήρηση αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, καθώς ήθελε να εξασφαλίσει μια επιπλέον δυνατότητα για το μέλλον.

Με ειλικρίνεια και τόλμη, μίλησε για τις γυναίκες που δεν είναι έτοιμες για μητρότητα ή που απλώς δεν το έχουν σε προτεραιότητα:
«Ποτέ μην λες ποτέ. Μπορεί να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που θα σου βγάλει μια νέα πλευρά του εαυτού σου και να πεις ότι αυτός είναι ο πατέρας των παιδιών σου», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη ότι θα άφηνε τα πάντα πίσω της για χάρη ενός παιδιού: «Το παιδί χρειάζεται αφοσίωση, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Εκεί θα άξιζε τον κόπο».

