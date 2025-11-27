Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»

Τα πρώτα λόγια της 46χρονης μετά τη σύλληψή της

Ελλαδα
«Είμαι συντετριμμένη», είπε μέσα από τον κρατητήριο η 46χρονη, η οποία ομολόγησε ότι δολοφόνησε την ηλικιωμένη πεθερά της μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα

Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης

Η γυναίκα, η οποία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μίλησε στον ΑΝΤ1 και εμφανίστηκε μετανιωμένη για το έγκλημα που διέπραξε. 

δράστις δολοφονίας Σαλαμίνα 1

«Δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο

Σαλαμίνα: «Ήταν ψύχραιμη, με απειλούσε αφού είπα στη ΓΑΔΑ τις υποψίες μου»

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μίλησε η κόρη της 75χρονης, η οποία ξεκαθάρισε πως η 46χρονη δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχολογικό πρόβλημα και πως τα είχε όλα προσχεδιασμένα. 

δράστις δολοφονίας Σαλαμίνα 2

«Γίνεται μια προσπάθεια να αποδοθεί η πράξη της σε δήθεν ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό δεν ισχύει. Αυτά τα δέκα χρόνια που τη γνωρίζω δεν παρατήρησα ποτέ κάτι και δεν ζήτησε ποτέ βοήθεια από ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Ήταν ένας νευρικός χαρακτήρας που μπορούσε να τσακωθεί με κάποιον έντονα», είπε η κόρη του θύματος. 

Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»

Σαλαμίνα: «Υποπτευόμουν τη νύφη μου από την αρχή. Να το βρει από τον Θεό»

«Τα είχε όλα οργανωμένα, απλά ήταν νευρική. Όσα χρόνια την ξέρω μάλωνε πολύ άσχημα με τον αδελφό μου και μετά τα ξαναέβρισκαν. Δεν έφταιγε καμία ορμονοθεραπεία, ήταν έτσι ο χαρακτήρας της», συνέχισε και πρόσθεσε πως όταν έμαθε πως εκείνη και η κόρη της είχαν πει στη ΓΑΔΑ ότι την υποπτεύονταν άρχισε να τις απειλεί. 

δράστις δολοφονίας Σαλαμίνα 3

«Απειλούσε εμένα και την κόρη μου στην αδελφή μου γιατί πήγαμε στη ΓΑΔΑ και είπαμε ότι τη θεωρούσαμε ύποπτη. Προσπαθούσε να επηρεάσει τα παιδιά μου και τα ανίψια μου για να στραφούν εναντίον μου. Έλεγε διάφορα στην αδελφή μου για τον τόπο του εγκλήματος για να μας αποπροσανατολίσει. Εγώ είχα πολύ καλές σχέσεις μαζί της, δεν είχαμε τσακωθεί και τη γνώριζα καλά. Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή κάτι δε μου κόλλαγε στη συμπεριφορά της και στο θέατρο που έπαιζε 25 μέρες», κατέληξε. 

Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη

Σαλαμίνα: Ήταν όλα σχεδιασμένα – Την αναγνώρισε η 75χρονη;

Η εκπομπή αποκαλύπτει επίσης και νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των παιδιών της ηλικιωμένης ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. 

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή, από το προηγούμενο βράδυ είχε φροντίσει να κατεβάσει τον διακόπτη του ρεύματος που ενεργοποιούσε τις κάμερες στο σπίτι της πεθεράς της. Ταυτόχρονα είχε βγάλει από την πρίζα και τις κάμερες στο δικό της σπίτι το χρονικό διάστημα που έλειπε και εκτέλεσε το στυγερό έγκλημα. 

δράστις δολοφονίας Σαλαμίνα 4

Επίσης περίμενε να φύγει ο σύζυγός της για τη δουλειά του και να κοιμηθούν τα παιδιά του, ενώ γνώριζε πως η οικιακή βοηθός της πεθεράς της είχε ρεπό. 

Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της

Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα της και αφού το πάρκαρε σε δρόμο παράλληλο της οδού, όπου έμενε η 75χρονη, πήγε πεζή στο σπίτι της γυναίκας και μπήκε από το παράθυρο, φορώντας full face και γάντια. 

Εκεί, όπως φέρεται να είπε η ίδια στους αστυνομικούς ρώτησε για τα χρήματα γιατί μόνο αυτό την ενδιέφερε κι επειδή νόμισε πως η πεθερά της την αναγνώρισε την σκότωσε. 

Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο

Ωστόσο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν η ηλικιωμένη όντως κατάλαβε πως το άτομο που τη βασάνιζε ήταν η νύφη της. Από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει η ΕΛ.ΑΣ. της απευθύνεται σαν να είναι άνδρας, όμως σύμφωνα με τη Ζήνα Κουτσελίνη, μια φράση της, λίγο πριν ξεψυχήσει, ίσως δείχνει πως την αναγνώρισε. 

«Παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου», ακούγεται να λέει η 75χρονη και αυτή η φράση ίσως να είναι μια απέλπιδα προσπάθειά της να σταματήσει το μαρτύριό της, αφού είχε αναγνωρίσει τη σύζυγο του γιου της, διαβεβαιώνοντάς την με αυτόν τον τρόπο, ότι δε θα πει τίποτα σε κανέναν. 
 

