«Φαντάσματα»: Ο Άρης Τρουπάκης εξηγεί γιατί είπε το μεγάλο “ναι” στη σειρά

Ο Άρης Τρουπάκης, γνωστός για τη διαδρομή του στο θέατρο αλλά και για τον χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά «Τα Φαντάσματα» ως «Απόστολος ο βουλευτής», βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Breakfast@star.

Μίλησε για τη συμμετοχή του στην αγαπημένη κωμική σειρά του Star, την πρώτη του κωμική εμπειρία στην τηλεόραση, αλλά και για την αντίδραση του κοινού απέναντι στη δουλειά του.

Γιατί είπε ναι στα Φαντάσματα;

Ο ηθοποιός, που μέχρι σήμερα είχε συνδεθεί κυρίως με δραματικούς ρόλους στο θέατρο, εξήγησε ότι η πρόταση για τη σειρά ήταν μια πρόκληση που δεν μπορούσε να αρνηθεί: «Μόλις διάβασα το σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου, γέλασα αμέσως. Ήξερα ότι αν παιχτεί σωστά, θα είναι κάτι ξεχωριστό», ανέφερε.

Η χημεία με τη σκηνοθέτη Αμαλία Γιαννίκου και η στήριξη των συνεργατών του τον έκαναν να νιώσει άνετα από την πρώτη στιγμή και να αγκαλιάσει τον νέο του ρόλο, αυτόν του βουλευτή, που συνδυάζει κωμικά στοιχεία με πολιτικό σατιρικό ύφος.

Ο Άρης μοιράστηκε επίσης τα συναισθήματά του για την εμπειρία της τηλεόρασης, που ήταν εντελώς διαφορετική από το θέατρο. «Υπήρχε άγχος, φυσικά», είπε.

«Αλλά ο τρόπος που οργανώθηκαν τα γυρίσματα, η συνεργασία με τους σκηνοθέτες, τους συναδέλφους και όλο το συνεργείο ήταν τόσο επαγγελματικός που όλα κύλησαν φυσιολογικά και ευχάριστα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η συμβουλή που του στάθηκε καθοριστική ήταν από τη σκηνοθέτη, Αμαλία Γιαννίκου: «Εμπιστεύσου αυτό που κάνεις, μην ψάχνεις μονίμως το λάθος, προχώρα».

Η αναγνωρισιμότητα και τα… γέλια

Η τηλεοπτική του εμφάνιση, όπως σημείωσε, του φέρνει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, χωρίς όμως να αλλάζει δραματικά την καθημερινότητά του: «Δε με σταματάνε όλοι στον δρόμο, αλλά υπάρχουν στιγμές που με δείχνουν και γελάνε», είπε με χιούμορ.

Η σειρά έχει αγαπηθεί από το κοινό, με τις αντιδράσεις να δείχνουν ότι ο ρόλος του βουλευτή έχει γίνει από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σεζόν.

Η αγάπη για το θέατρο

Παράλληλα με την τηλεόραση, ο Άρης Τρουπάκης συνεχίζει δυναμικά και στο θέατρο, με την παράσταση «Τρίτο Στεφάνι» στο Θέατρο Τέχνης, μια εμβληματική παραγωγή σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και 25 χρόνια.

Ο ίδιος εκφράζει τη χαρά και την περηφάνια του για την παράσταση, η οποία απαιτεί από τον ηθοποιό να σταθεί με νέο τρόπο πάνω στη σκηνή και να δώσει ζωντάνια σε ένα τόσο κλασικό έργο.

Μέσα από τη συνέντευξη, ο Άρης Τρουπάκης δείχνει ότι καταφέρνει να συνδυάσει με επιτυχία το θέατρο, την τηλεόραση κερδίζοντας την αγάπη και την αναγνώριση του κοινού.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star