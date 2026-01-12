Cash or Trash: Ο Ζανό Ντάνιας φέρνει στη δημοπρασία γεύση από Απαράδεκτους!

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Οι ελληνικές σειρές της δεκαετίας του ’90 άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο τηλεοπτικό αποτύπωμα, χαρίζοντάς μας διαχρονικές ατάκες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες, που μας έκανε να γελάσουμε ήταν ο «Ζεράρ» από τη σειρά Οι Απαράδεκτοι, τον οποίο ενσάρκωσε μοναδικά ο ελληνογαλλικής καταγωγής ηθοποιός Ζανό Ντάνιας. Ο αγαπητός ηθοποιός έρχεται στο Cash or Trash για να παρουσιάσει ένα vintage αντικείμενο από τη δεκαετία του 1960.

Η Σοφία σπούδασε στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής κι εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως freelance μοντέλο, συνδυάζοντας όλα όσα την κάνουν να νιώθει ολοκληρωμένη στη ζωή της, χωρίς περιορισμούς. Η πωλήτρια παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα διαχρονικό αντικείμενο από μια πιο ρομαντική εποχή, ελπίζοντας να περάσει στα χέρια κάποιας από τις αγοράστριες της εκπομπής. Στόχος της είναι να συνεχίσει να αποτελεί ένα χρηστικό αντικείμενο σε ιδιαίτερες στιγμές, όπως ακριβώς έκανε κι η ίδια από τότε που το κληρονόμησε από την προγιαγιά της.

Ο Δημήτρης ταξιδεύει τους τηλεθεατές του Cash or Trash στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, μέσα από τη μικρή, αλλά ιδιαίτερη συλλογή, που φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης για να δημοπρατηθεί. Ο πωλητής έγινε συλλέκτης μαζί με τη σύζυγό του, μέσα από τα ταξίδια τους, καθώς σε κάθε προορισμό αγόραζαν αντικείμενα χαρακτηριστικά της τοπικής κουλτούρας. Τα αντικείμενα, που παρουσιάζει ο Δημήτρης, ηλικίας άνω των 100 ετών, είναι τα πρώτα της κατηγορίας τους, που παρουσιάζονται στην εκπομπή. Παράλληλα, εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τη συλλογή του μέσα από τις πολύτιμες πληροφορίες που λαμβάνει από τον Θάνο Λούδο κι ελπίζει να βρεθεί ο αγοραστής που θα τη διεκδικήσει δυναμικά!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash