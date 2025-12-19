Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει να γινει κουμπάρα του Πέτρου και της Μάρθας

Ο Πέτρος είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash για να δημοπρατήσει το αντικείμενο της συντρόφου του, Μάρθας. Τα πράγματα, όμως, πήραν απρόσμενη τροπή, όταν το «κοριτσάκι του», όπως αποκαλεί ο ίδιος την αγαπημένη του, έκανε την ανατροπή και εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής.

Το αντικείμενο που έφερε το ζευγάρι στο Cash or Trash χρονολογείται το 1903

Οι δύο πωλητές, η Μάρθα και ο Πέτρος, παρουσίασαν μια εντυπωσιακή λάμπα, κατασκευασμένη το 1903. Πρόκειται για ένα αντικείμενο με ξεχωριστή ιστορική αξία, καθώς χρονολογείται ακριβώς μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και συλλεκτικό ενδιαφέρον. Η αφήγηση γύρω από την προέλευσή της και τη διαδρομή της στο πέρασμα των χρόνων τράβηξε την προσοχή των αγοραστών, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για μια δυναμική δημοπρασία.

Η διαδικασία, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στην εμπορική διάσταση. Μία από τις αγοράστριες, η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, προκάλεσε χαμόγελα στο πλατό, όταν προθυμοποιήθηκε να... παντρέψει τους πωλητές. «Η Άννα Μαρία θέλει να μας παντρέψει. Εμείς να πουλήσουμε ήρθαμε», σχολίασαν με χιούμορ η Μάρθα και ο Πέτρος, ξεκαθαρίζοντας ότι προς το παρόν δε σκέφτονται τον γάμο, καθώς είναι μαζί μόλις πέντε μήνες.

Cash or Trash: Οι αγοραστές λάτρεψαν το love story του Πέτρου και της Μάρθας

Η Ρογδάκη πήρε τον λόγο λέγοντας: «Λέτε να έρθουμε σε συμφωνία, όχι μόνο σε συμφωνία, να κάνουμε μια ευρύτερη γνωριμία γιατί νομίζω ότι θα συνεργαστούμε αργότερα, θα κάνετε τον γάμο», με τον Πέτρο να απαντά γελώντας: «Επειδή μπορεί να μας χρειαστεί αργότερα, λέω να κάνουμε συμφωνία».

Τελικά, το κλίμα ήταν άκρως θετικό και για τις δύο πλευρές, με τη δημοπρασία να ολοκληρώνεται επιτυχώς. Το deal για τη λάμπα έκλεισε στα 350 ευρώ, αφήνοντας τόσο τους πωλητές όσο και τους buyers απόλυτα ικανοποιημένους.

