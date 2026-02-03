Τούνη: Η τεράστια ανθοδέσμη από τον σύντροφό της για την επέτειό τους

«Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο…» γράφει η influencer

Παλιότερο βίντεο της Ιωάννας Τούνη για ανθοδέσμη που είχε δεχτεί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη και ο αγαπημένος της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης ή αλλιώς Ρομπέρτο, γιορτάζουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου την πρώτη επέτειο της σχέσης τους. 

Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»

Τα ευχάριστα γνωστοποίησε φυσικά η διάσημη Θεσσαλονικά influencer - επιχειρηματίας κάνοντας μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο σύντροφός της Ιωάννας Τούνη τής χάρισε μια μεγάλη ανθοδέσμη με 365 κόκκινα τριαντάφυλλα! Ένα για κάθε ημέρα που είναι μαζί ως ζευγάρι, τιμώντας έτσι συμβολικά τη χρονιά που πέρασε.

Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο

Στην ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η influencer έγραψε: «1 year, 365 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τον έρωτά της, ενώ.. πέταξε και την μπηχτή της για τους πρώην συντρόφους της.

Δες την τεράστια ανθοδέσμη που της χάρισε ο σύντροφός της:

τούνη

Σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε πάλι πει χαρακτηριστικά: «Eύχομαι να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει, γιατί σας αξίζει!». Η αλήθεια είναι πως ο αγαπημένος της είναι ένας gentleman και της χαρίζει λουλούδια με κάθε ευκαιρία.

Δες άλλη ανθοδέσμη που της είχε στείλει πρόσφατα:

τούνη

«Μπορώ απλά να κλάψω για αυτά τα τέλεια λουλούδια που έχουν έρθει στο σπίτι; Δεν έχω λάβει πιο πολλές και πιο πανέμορφες τουλίπες από αυτές. Τελικά θα το πάρω πίσω. Δεν είναι και τόσο άσχημη η σημερινή ημέρα. Μπορώ να τις μετρήσω; Πόσες είναι; Θα τις μετρήσω», είχε πει τότε σε instastory η Ιωάννα Τούνη και είχε βάλει το γράμμα ''R'' δηλώνοντας έτσι πως ήταν κίνηση του νέου της συντρόφου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει το όνομά του στο Instagram ''Roberto'', λόγω του ονόματος του σκύλου του. 

Η σχέση τους είχε κρατηθεί για αρκετό καιρό ιδιωτική από την Ιωάννα Τούνη, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς ήθελε να διαφυλάξει και την ηρεμία του γιου τους, Πάρη. Πλέον, μετά από έναν χρόνο σε σχέση, η ίδια δεν κρύβει την ευτυχία και τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το φθινόπωρο του 2025 στη Μύκονο, στη βάπτιση της κόρης στενής τους φίλης. Αν και πια η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται ορισμένες στιγμές της ευτυχίας τους με το κοινό, ακόμα κρατά χαμηλούς προφίλ όσον αφορά στη σχέση της.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
