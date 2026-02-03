MasterChef: Έβγαλε τα ζευγάρια και κέρδισε και στο Τεστ Δημιουργικότητας!

Τα πολύ καλά σχόλια των κριτών για το πιάτο του

03.02.26 , 22:40 MasterChef: Έβγαλε τα ζευγάρια και κέρδισε και στο Τεστ Δημιουργικότητας!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με δύο από τους καλύτερους μάγειρες ξεκίνησαν οι σεφ και κριτές την αξιολόγησή τους στο πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef. Ο λόγος για τον Γιώργο Α. και τον Χάρη

MasterChef: O Γιώργος Α. κι ο Χάρης είχαν τα καλύτερα πιάτα!

MasterChef: O Γιώργος Α. κι ο Χάρης είχαν τα καλύτερα πιάτα!

Πώς διαχειρίστηκαν οι δύο παίκτες το βασικό υλικό, που δεν ήταν άλλο από το λάχανο; Ο Γιώργος Α. είπε στους σεφ ότι έκανε καλαμάρι, με λαχανάκια Βρυξελλών και μια σάλτσα με ταχίνι και μίσο. Κι έναν ζωμό από τοπιναμπούρ και κόκκινο λάχανο.

Ο Χάρης έκανε λάχανο σαβόι μπλανσαρισμένο, μία φάρσα με άγρια μανιτάρια και λαχανάκια Βρυξελλών, ένα πουρέ από μανιτάρια, μια κρέμα από φυστικοβούτυρο και κάστανα. 

MasterChef: Στους κριτές άρεσαν πολύ οι προσπάθειες του Χάρη και του Γιώργου

MasterChef: Στους κριτές άρεσαν πολύ οι προσπάθειες του Χάρη και του Γιώργου

«Ωραίες ιδέες, πάρα πολύ όμορφα πιάτα έχω να πω, πάρα πολύ προσεγμένα, στη λεπτομέρεια και τα δύο. Είναι... θα μπορούσαν να είναι πιάτα από ένα μενού, έτσι;», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης για τα πιάτα. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση του Χάρη και στην περίπτωση του Γιώργου, εξυπηρετούμε όλα τα ζητούμενα. Δηλαδή: Λάχανο - Λάχανο, Δημιουργικότητα - Δημιουργικότητα. Ε;», πρόσθεσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Έβγαλε τα ζευγάρια και κέρδισε και στο Τεστ Δημιουργικότητας!

«Βλέπω τον κύριο Κοντιζά να δοκιμάζει το καλαμάρι μου κι αμέσως από την οξύτητα που είχε, κουνήθηκαν τ' αυτιά του. Ήταν τόσο ξινό το πιάτο μου. Και ταυτόχρονα, βλέπω ότι και στον Χάρη, οι εκφράσεις του ήταν πάρα πολύ θερμές», σχολίασε στο cue του ο Γιώργος. «Δυνατή μονομαχία. Δηλαδή αυτό που ήθελες Γιώργο, έχει συμβεί», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Γιώργο. «Ξεκινάμε εξαιρετικά. Δηλαδή μπράβο και για την ιδέα, τη σύλληψη, μπράβο για τη δημιουργικότητα και στους δυο σας, μπράβο για το στήσιμο. Γενικά, μεγάλο μπράβο!», πρόσθεσε αναφερόμενος και στους δύο.

MasterChef: Πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας για τη δεύτερη μπριγάδα!

MasterChef: Ο Γιώργος Α. κέρδισε στη μονομαχία με το σπαθί του!

MasterChef: Ο Γιώργος Α. κέρδισε στη μονομαχία με το σπαθί του!

«Είστε εντός θέματος και στο κομμάτι της δημιουργικότητας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα λάχανα. Τη μονομαχία κερδίζει, αυτός που κατάφερε να έχει στο πιάτο του και γευστικά, περισσότερο το ζητούμενο. Το λάχανο. Νικητής, στον πρώτο πάγκο, στο πρώτο τεστ δημιουργικότητας, είναι... ο Γιώργος!», ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής.

MasterChef: Ο Χάρης έχασε από έναν καλό μάγειρα, τον Γιώργο Α.

MasterChef: Ο Χάρης έχασε από έναν καλό μάγειρα, τον Γιώργο Α.

«Εντάξει, για μια στιγμή έπεσα λίγο απ' τα σύννεφα, γιατί ήθελα όντως το πιάτο μου να περάσει μπροστά. Απ' την άλλη χαίρομαι γιατί ο Γιώργος είναι καλός μάγειρας, έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα και στον διαγωνισμό. Τουλάχιστον έχασα από ένα πολύ καλό αντίπαλο», σχολίασε στο cue του ο Χάρης.

«Κάνω το πρώτο βήμα για το χιλιάρικο και για την αρχηγία, οπότε το μόνο που μένει είναι να ακούσω τους άλλους», σχολίασε ο Γιώργος Α. που κέρδισε

