Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!

Η fun ανάρτηση των δύο φιλενάδων και κουμπάρων

Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ένα από τα insta stories της Σίσσυς Χρηστίδου από τη Μαδρίτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μαδρίτη βρίσκεται η Σίσσυ Χρηστίδου παρέα με την κουμπάρα της Χριστίνα Κοντοβά, όπου μοιράζονται όμορφα ενσταντανέ μέσα από τα προφίλ τους στα social media.

Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!

Οι δύο κολλητές ποζάρουν σε ένα από τα πιο "hot εστιατόρια της ισπανικής πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας ευφάνταστα κοκτέιλ σε ιδιαίτερα ποτήρια που κλέβουν την παράσταση. Η διάθεσή τους είναι φανερά ανεβασμένη, με την παρουσιάστρια να συνοδεύει τις φωτογραφίες με την παιχνιδιάρικη λεζάντα «Me & my monkey in Madrid», κάνοντας tag την αγαπημένη της φίλη.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Το ταξίδι, ωστόσο, δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Η παρέα είναι μεγαλύτερη και άκρως τηλεοπτική, αφού μαζί τους βρίσκονται ο επί χρόνια στενός συνεργάτης και φίλος της παρουσιάστριας, Παύλος Σταματόπουλος, αλλά κι ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος προσθέτει τη δική του «περιπετειώδη» νότα στην ομάδα.

Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!

Η παρέα φαίνεται να εξερευνά τις γειτονιές της Μαδρίτης, συνδυάζοντας την υψηλή γαστρονομία με τις ατελείωτες βόλτες στους ιστορικούς δρόμους της πόλης.

Ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά από τη Μαδρίτη

Τα likes και τα σχόλια κάτω από το post έπεσαν «βροχή», με τους followers να αποθεώνουν το στυλ τους και να τους εύχονται καλή συνέχεια στην ισπανική τους περιπέτεια. Είναι φανερό πως αυτές οι στιγμές χαλάρωσης είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ομάδα πριν επιστρέψει στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, αλλά και της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

