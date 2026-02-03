MasterChef: Ο αρχηγός της 2ης μπριγάδας κι ο πρώτος υποψήφιος που επέλεξε!

Οι σεφ και κριτές ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef 2026.

«Πιο δυνατές μονομαχίες δόθηκαν σε δύο πάγκους. Στους οποίους έχουμε και τα τέσσερα καλύτερα πιάτα της βραδιάς. Αναφέρομαι στον πρώτο και στον τρίτο πάγκο. Μπράβο! Χάρης, Γιώργος, Κωνσταντίνα και Μιχάλης. Εξαιρετικά. Να έρθουν μπροστά οι νικητές των δύο αυτών μονομαχιών.Ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα», ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έδωσε το pin στον Γιώργο Α.

«Να υπενθυμίσουμε τι κερδίζει αυτός που έχει κάνει το καλύτερο πιάτο. Κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και tο pin του αρχηγού. Τι σημαίνει αρχηγός; Σημαίνει ασυλία, ευθύνη των αποφάσεων και έλεγχος των εξελίξεων. Έχει δικαιώματα αλλά κι υποχρεώσεις», είπε στη συνέχεια ανακοινώνοντας τον νικητή του Τεστ Δημιουργικότητας: «Το καλύτερο πιάτο ανάμεσα σε αυτές τις δύο προσπάθειες, της Κωνσταντίνας και του Γιώργου, είναι... ...το πιάτο του Γιώργου!».

«Γιώργο συγχαρητήρια. Είσαι ο πρώτος αρχηγός κι οι μόνοι δύο τρόποι για να χάσεις αυτό το pin, για να πάψεις να είσαι αρχηγός, είναι οι εξής: είτε να παραιτηθείς, είτε να σε προκαλέσει κάποιος σε μαγειρική μονομαχία και να χάσεις. Είναι κατανοητό; Είναι κατανοητό κι από τους υπόλοιπους;», πρόσθεσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Γιώργος συγκινήθηκε με τη νίκη του

Συγκινημένος ο Γιώργος είπε στο cue του: «Κερδίζω, συγκινούμαι. Δεν ξέρω, σκέφτομαι πάρα πολύ την οικογένειά μου, μου έλειπε πάρα πολύ. Έχω παλέψει πολύ ρε φίλε κι είναι πολύ σημαντικό για μένα ρε φίλε αυτό. Γιατί ο κόσμος... Ο κόσμος μόνο έτσι ρε φίλε μου, πιστεύω ότι είσαι καλός. Αυτό ρε φίλε. Τώρα θα τους δείξω τι αξίζω. Κι ήρθε η ώρα γι' αυτό. Όποιος θέλει ας έρθει να με αντιμετωπίσει».

Στη συνέχεια ο Σωτήρης Κοντιζας του ζήτησε να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση, από αυτούς που έχασαν στις μαγειρικές μονομαχίες τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Γιώργος Α. επέλεξε τον Μάριο: «Θεωρώ πως στις δύο δοκιμασίες που έχω δει όταν μαγείρευε, έκανε όχι τόσο καλές προσπάθειες για να είναι στο σπίτι του MasterChef».

«Περίμενα να με επιλέξει ο Γιώργος διότι είχα την πιο αδύναμη προσπάθεια σήμερα στον διαγωνισμό, οπότε μου φάνηκε λογικό απ' τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξει κάποιον», είπε ο Μάριος στο cue του

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef