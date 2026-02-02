Κατερίνα Διδασκάλου: Το... γαλλικό της ηθοποιού στον «αέρα» του Στούντιο 4

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Δευτέρας η Κατερίνα Διδασκάλου, μιλώντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η Κατερίνα Διδασκάλου στην παράσταση Η πόρνη από πάνω /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η γνωστή ηθοποιός, μάλιστα, στην έναρξη της συζήτησης, αναφερόμενη στο ρόλο της στην παράσταση Η πόρνη από πάνω στην οποία πρωταγωνιστεί για 14η χρονιά, «αιφνιδίασε» τους οικοδεσπότες της εκπομπής με το... γαλλικό της.

«Έχω κλείσει τα 14 χρόνια με την Πόρνη από πάνω κι έχω μπει στον 15ο. Κάθε φορά είναι άλλη ανάγνωση. Όταν αρχίζουμε αυτό το επάγγελμα, σκεφτόμαστε πάντα τους μεγάλους ρόλους…

Αλλά όταν εμφανίζονται στη ζωή, στην καριέρα τα έργα που κάνουν μια πολιτική δήλωση, είναι ακόμα πιο σημαντικό», είπε αρχικά η Κατερίνα Διδασκάλου.

«Αυτό είναι λες κι έχει γραφτεί για σένα», είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Η Κατερίνα Διδασκάλου απάντησε: «Αυτό μου λένε όλοι! Στον συγγραφέα Αντώνη Τσιπιανίτη όλοι έλεγαν: "Μα είσαι τρελός; Θα πας να το δώσεις στη Διδασκάλου; Πώς να κάνει αυτή μια κακοποιημένη γυναίκα που ο άντρας της δεν τη θέλει και ξενοπηδ…"».

«Είμαστε ζωντανά! Που ξενοκοιμάται…», σχολίασε έκπληκτος ο παρουσιαστής.

«Που ξενοκοιμάται... ναι, σε ευχαριστώ! Αλλά επειδή λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τι να λέμε;», απάντησε γελώντας η Κατερίνα Διδασκάλου.