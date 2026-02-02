Γιάννης Νιάρρος: Όσα αποκάλυψε για τον γάμο του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου

Καλεσμένος στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά, ήταν το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου ο Γιάννης Νιάρρος, ο οποίος μίλησε για τον γάμο του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου μετά από 12 χρόνια σχέσης.

«Νομίζω πως υπάρχει αυτή η ισορροπία και γενικά η μακροχρόνια σχέση μου έχει δώσει τεράστια ισορροπία. Γιατί αλλιώς κάπως στο μυαλό μου όταν έφευγε και φεύγει, δεν έχεις τίποτα να σε κρατήσει, δηλαδή να πεις ότι μην το κάνω αυτό, γιατί θα επιφέρει συνέπειες. Άμα ήταν οι συνέπειες μόνο σε εμένα, πιο εύκολα θα έκανα βλακείες. Ήμουν πολύ πιο επιρρεπής και δε θα πήγαινε καλά αυτό», αποκάλυψε αρχικά ο ηθοποιός.

«Επίσης ο γάμος έγινε πάρα πολύ συνειδητά, έτσι; Έγινε μετά από 12 χρόνια που είμαστε σε σχέση και είπαμε να το κάνουμε έτσι σαν πάρτι τώρα για να γελάσουμε. Ήρθε η γιαγιά, πήγαμε στο χωριό και τα λοιπά. Πρώτη φορά είδα τη γιαγιά μου να δακρύζει, έτσι; Σοβαρή κατάσταση» εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αποφεύγει να συνεργάζεται με τη σύζυγό του, αλλά θεωρεί ωραίο να μην είναι ένα ζευγάρι συνεχώς μαζί: «Δεν αποφεύγουμε να δουλέψουμε μαζί. Δουλεύουμε, το έχουμε κάνει στη ζωή μας… Αλλά δεν τυχαίνει πολύ συχνά και εντάξει είναι και ωραίο να μην είσαι όλη μέρα με τον άλλον τώρα που είστε μαζί, τώρα να είστε μαζί και στη δουλειά, εντάξει. Να σου λείψει λίγο ρε παιδί μου, να πεις να γυρίσω σπίτι».

Ο Γιάννης Νιάρρος κι η Χαρά Μάτα Γιαννάτου είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα ζευγάρια της νεότερης γενιάς ηθοποιών. Είχαν συνεργαστεί το 2016 στην κινηματογραφική ταινία Νοτιάς του Τάσου Μπουλμέτη.

Ο νεαρός πρωταγωνιστής είχε μιλήσει για τη σύντροφό του και τον γάμο τους στο vidcast της Μαρίας Σολωμού, πριν από 1,5 χρόνο: «Ήμασταν φίλοι πρώτα, ήμασταν μαζί στην σχολή, είδε τον πραγματικό μου εαυτό πολύ νωρίς κι εγώ τον δικό της γιατί ήμασταν πιο free και χαλαροί».