Αντιδράσεις για το «τζάμπα πέθανε» βουλευτή ΝΔ για εκπαιδευτικούς

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού της ΝΔ και πρώην υφυπουργού Χριστίνας Αλεξοπούλου, που χρησιμοποίησε τη φράση «το τζάμπα πέθανε», για να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;» »απάντησε η Χριστίνας Αλεξοπούλου στο ερώτημα για το πως μπορούν να επιβιώσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ακόμη και με επιστροφή δύο ενοικίων από το κράτος, σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη δικαιολόγησε την άδειασε ωστόσο η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ.

Π. Μαρινάκης: Εννοούσε τα κόμματα όχι τους πολίτες

«Το τζάμπα πέθανε έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης… και σε καμία περίπτωση με τους πολίτες» υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Άλλο ήθελε να πει θέλω να πιστεύω και άλλο είπε… από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Το τζάμπα πέθανε»: Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τις δηλώσεις της Χ, Αλεξοπούλου

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του υποστήριξε: «Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ».

«Μύλος» το ΠΑΣΟΚ: Οι δημοσκοπήσεις τροφοδοτούν την γκρίνια

Στο ΠΑΣΟΚ τα όρια δοκιμάζονται. Τα δημοσκοπικά ποσοστά που το δείχνουν σε έρευνα να πέφτει στην τρίτη θέση τροφοδοτούν την εσωστρέφεια. Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα - στο in.gr- για ένα κόμμα «καθηλωμένο», προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Οτιδήποτε γίνεται για να εντείνει την εσωστρέφεια είναι σαν να αυτοκτονούμε» δήλωσε η Α. Διαμαντοπούλου στο OPEN

«Ο Ανδρέας ανέλαβε δράση: Πέρα από διαγραφές πρότεινε και μαστίγωμα των αντιφρονούντων έξω από την Χαριλάου Τρικούπη!» σχολίασε ειρωνικά σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (χωρίς να διευκρινίζει ποιος είναι ο Ανδρέας.

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για το ενδεχόμενο διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ

O Ανδρέας Σπυρόπουλος ανέφερε από την πλευρά του στο Action24: «Θέλετε να μου πείτε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που βγήκε και είπε εγώ ζητάω διαγραφές; Αυτή η συζήτηση ανακυκλώνεται χωρίς να υπάρχει καμιά βάση».