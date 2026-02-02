Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τι ανακοίνωσε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα

Όσα δήλωσε στην πρεμιέρα της ταινίας της Μελάνιας Τραμπ

02.02.26 , 17:14 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τι ανακοίνωσε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα
Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star
Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το βράδυ της Κυριακής για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ. Το φιλμ προβλήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο Κέντρο Αθηνών.  

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

Περίπου 75 εκατ. δολάρια ξόδεψε για το φιλμ η Αmazon, του φίλου του Τραμπ, Τζεφ Μπέζος.  

Το ντοκιμαντέρ δε θα «παίζεται» στους ελληνικούς κινηματογράφους. Χθες βράδυ, όμως, προβλήθηκε για 1η φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά στους καλεσμένους της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οποία αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεπτεί τη χώρα μας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μελάνιας Τραμπ

«Είναι καλή μου φίλη (η Μελάνια), οι γιοι μας είναι φίλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει τη σύζυγό του, όπως υποστηρίζει όλες τις γυναίκες... Κι εμένα. Την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην υπέροχη Ελληνική Δημοκρατία. Εύχομαι (η Μελάνια) να έρθει. Ξέρω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ να επισκεφθούν και οι δυο την Ελλάδα. Θα είναι σπουδαία τιμή για τη χώρα», δήλωσε.  

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

 Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, δεν έχει ακόμα «κλειδώσει» επίσκεψη του πλανητάρχη στη χώρα μας.  

Τον Ιούλιο θα παραστεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα και μένει να φανεί αν στο πλαίσιο αυτής, θα επισκεφθεί και την Ελλάδα.  

 Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
