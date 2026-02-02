Ν. Πέραμος: Τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες λίγες ώρες πριν βρεθεί η σορός

Βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα από την αρπαγή του

STAR.GR
Ελλαδα
Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για τον τρόπο που δολοφονήθηκε ο 27χρονος επιχειρηματίας στη Νέα Πέραμο / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο νεαρός δέχθηκε συνολικά 10 πυροβολισμούς, με την τελευταία να είναι χαριστική βολή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 

Νέα Πέραμος: Η στιγμή που άγνωστοι απαγάγουν τον 27χρονο – Βίντεο

Οι σφαίρες ήταν όλες πισώπλατες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εκτέλεσης. Στο σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες περισυνέλεξαν τους περισσότερους, κάτι που δείχνει επαγγελματικό τρόπο δράσης. 

Νέα Πέραμος: Άρπαξαν, σκότωσαν και πέταξαν σε ρέμα 27χρονο άνδρα

Η υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, όταν τέσσερα άτομα έστησαν καρτέρι στον 27χρονο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Μπροστά στη σύντροφό του, τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες και εξαφανίστηκαν. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του. 

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο νεαρός κρατήθηκε ζωντανός για τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν εκτελεστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπουλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.  

Νέα Πέραμος: Το ρέμα που βρέθηκε η σορός του 27χρονου επιχειρηματία

Το ρέμα που βρέθηκε η σορός του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο

Μετά τη δολοφονία, οι δράστες περιέλουσαν τη σορό με εύφλεκτο υγρό και την έκαψαν, πιθανώς για να εξαφανίσουν γενετικό υλικό ή άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία. Τα εγκαύματα εντοπίζονται από τον λαιμό και κάτω, ενώ το πρόσωπο παρέμεινε αναγνωρίσιμο. 

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει σήψη, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος επήλθε 24 έως 48 ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού, παρότι ο 27χρονος αγνοούνταν για περίπου μία εβδομάδα. 

Ο 27χρονος επιχειρηματίας που εκτελέστηκε στη Νέα Πέραμο

Νέα Πέραμος: Άγνωστα τα κίνητρα της απαγωγής και της εκτέλεσης 

Παρά το γεγονός ότι τόσο το θύμα όσο και η οικογένειά του θεωρούνται οικονομικά εύποροι, δε ζητήθηκαν λύτρα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ο ίδιος δεν είχε ποινικό παρελθόν και δεν ήταν γνωστός στις αρχές. 

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, ενώ το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζει πιθανές προσωπικές ή επαγγελματικές διαφορές. 

Εκτέλεση επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο: Toν γάζωσαν με 10 σφαίρες

Νέα Πέραμος: Tου έστησαν καρτέρι και τον απήγαγαν έξω από το σπίτι του - Βίντεο ντοκουμέντο 

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Αλέξανδρος Γύγος, έχουν καταγραφεί οι στιγμές λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την απαγωγή.  

Σε αυτό, φαίνεται ο 27χρονος στη στροφή του σπιτιού του να περπατάει στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα φαίνεται το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια φεύγει, μαζί με τον 27χρονο, επιχειρηματία, τον οποίο έβαλαν μέσα με το ζόρι και υπό την απειλή όπλων. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 27χρονος είχε πάει νωρίτερα σε internet cafe για να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Γύρισε στην πολυκατοικία, χτύπησε το κουδούνι στη σύντροφό του, καθώς δεν είχε τα κλειδιά του μαζί. Εκείνη τον είδε από το θυροτηλέφωνο. Του άνοιξε, όμως εκείνος δεν μπήκε ποτέ μέσα, καθώς μόλις 15 μέτρα από την είσοδο, τον περίμεναν οι απαγωγείς του.  

Ν. Πέραμος: Τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες λίγες ώρες πριν βρεθεί η σορός

Το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον επιχειρηματία λίγα δευτερόλεπτα πριν απαχθεί έξω από το σπίτι / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Πρόκειται για τέσσερα άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε πλαστές πινακίδες κλεμμένου οχήματος, που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. 

