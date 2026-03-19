Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»

Σε μια από τις πιο σπάνιες και ουσιαστικές τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, ο Αντώνης Κανάκης βρέθηκε απέναντι από τον καλό του φίλο Ντέμη Νικολαΐδη και μίλησε ανοιχτά για την απώλεια, την ψυχική κόπωση, την πατρότητα αλλά και την πορεία του στην τηλεόραση.

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε αρχικά στην απώλεια του πατέρα του, ένα γεγονός που τον σημάδεψε βαθιά και τον οδήγησε σε μια περίοδο εσωστρέφειας: «Όταν έχασα τον μπαμπά μου αποτραβήχτηκα από πολλά πράγματα. Δε μου έβγαινε, έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως αυτή η περίοδος συνδέθηκε και με μια ψυχολογική πτώση. Στην ερώτηση αν πέρασε κατάθλιψη απάντησε: «Ναι, σίγουρα… Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση, δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Ή μπορεί να είναι και δύο μαζί».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του στο τι τον έχει αλλάξει περισσότερο μέχρι σήμερα, με τον ίδιο να απαντά με λιτό τρόπο: «Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου. Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο dt. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι σκέψεις γύρω από την απώλεια δεν τον έχουν εγκαταλείψει, αλλά επιστρέφουν συνεχώς: «Αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις… αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει. Πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά τη δική μου… όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα το βιώσουν και πόσο θα στεναχωρηθούν».

Όπως παραδέχτηκε, αυτή η συνειδητοποίηση αλλάζει πλήρως την οπτική του για τη ζωή: «Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως γι’ αυτό το λόγο».

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στην επαγγελματική του πορεία, η οποία μετρά σχεδόν τρεις δεκαετίες, από τα πρώτα του βήματα μέχρι το «Ράδιο Αρβύλα». Ο Αντώνης Κανάκης εξήγησε: «Από το ’96 ξεκίνησε που βγήκαμε για πρώτη φορά σε ιδιωτικό κανάλι… 30 χρόνια».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται σωματική κόπωση, αλλά κυρίως ψυχική: «Δε νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια… Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή τη μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα».

Λίγο πριν το τέλος αυτής της συζήτησης εξέφρασε και τον έντονο προβληματισμό του για την κατάσταση της τηλεόρασης σήμερα: «Αυτό που μπορώ να πω για την τηλεόραση… είναι ότι η τηλεόραση πεθαίνει. Δηλαδή βρίσκεται στην εντατική. Έχει χάσει ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων».

«Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες… όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά και οι μετρήσεις προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια… υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα συγκεκριμένου χαρακτήρα και όλο αυτό οδηγείται προς τον θάνατό του. Προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση», πρόσθεσε.

Τέλος, σε ερώτηση για το μέλλον, ο Αντώνης Κανάκης εμφανίστηκε πιο προσγειωμένος και εστιασμένος στην προσωπική του ζωή: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά… Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο».



