ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή

Ρελάνς του ΠΑΣΟΚ με πρόταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αντιπολίτευση για προσπάθεια μετατροπής της πολιτικής ζωής σε δικαστήριο.
  • Το ΠΑΣΟΚ προτείνει Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, εστιάζοντας στον ρόλο της ΕΥΠ.
  • Η Ζωής Κωνσταντοπούλου επιτίθεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει την ανάγκη αυξημένης πλειοψηφίας για την Εξεταστική λόγω εθνικής ασφάλειας.

Μπλόκο στα σχέδια της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει η κυβέρνηση, καθώς η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τις σχετικές προτάσεις.

Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις

Η άρνηση αφορά τα αιτήματα για διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με την κυβέρνηση να επικαλείται έλλειψη επαρκών στοιχείων στη δικογραφία. Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο, επιχειρεί να θέσει «κόκκινη γραμμή» απέναντι –όπως σημειώνει– στην οριζόντια αποδοχή ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει τη μετατροπή της πολιτικής ζωής σε «ένα απέραντο δικαστήριο χωρίς πραγματικά στοιχεία».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς απάντησε σε υψηλούς τόνους, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι «τόσο πολύ σέβονται τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», κατηγορώντας την κυβέρνηση για λαϊκισμό και θεσμική απαξίωση.

Ο Σπήλιος Λιβανός, με δήλωσή του, υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε αναδείξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για «διαγωνισμό λαϊκισμού» και προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν προσπάθεια συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «η αλήθεια θα βγει στο φως», ενώ το ΚΚΕ κάνει λόγο για «ένα ακόμη επεισόδιο συγκάλυψης κυβερνητικού σκανδάλου». Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι «το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στοιχείων, αλλά η απροθυμία της κυβέρνησης να υπάρξουν».
Ρελάνς ΠΑΣΟΚ με Εξεταστική για τις υποκλοπές

Σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά και την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τέσσερα φυσικά πρόσωπα.

Η πρόταση εστιάζει στον ρόλο της ΕΥΠ, αλλά και σε ενδεχόμενες ευθύνες από τη λειτουργία της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής του 2022.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού μιλώντας στον Alpha, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των εκτροπών».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση της Εξεταστικής, με το επιχείρημα ότι η υπόθεση άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, λόγω της εμπλοκής της ΕΥΠ.

Νέα εστία έντασης και στο παρασκήνιο της ΝΔ

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβάζει περαιτέρω η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, κατηγορώντας τον για προσπάθεια «ενταφιασμού» της υπόθεσης των υποκλοπών.

Την ίδια ώρα, οι επικείμενες ψηφοφορίες για Προανακριτική και Εξεταστική αποτελούν κρίσιμο τεστ συνοχής για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Ενόψει της συνεδρίασης της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί κύκλο επαφών με βουλευτές, επιχειρώντας να περιορίσει τις εσωκομματικές τριβές και τη γκρίνια που καταγράφεται στο παρασκήνιο.
 

