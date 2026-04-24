Μαργαρίτης Σχοινάς στη Μάρα Ζαχαρέα: Αλλάζουν όλα στις επιδοτήσεις

Νέο σύστημα ελέγχων του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε στο Φόρουμ των Δελφών

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα επιδοτήσεων και ελέγχων για αγρότες προανήγγειλε ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς.
  • Θα εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ψηφιακή παρακολούθηση και δορυφορικά δεδομένα για καλύτερους ελέγχους.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει χρόνο προσαρμογής για τις πληρωμές μέχρι να ολοκληρωθούν οι αλλαγές.
  • Ο Σχοινάς εξετάζει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές, χωρίς να έχει πάρει οριστικές αποφάσεις.
  • Δεσμεύσεις για ασφαλή σιδηρόδρομο έως το 2026 από τον υπουργό Υποδομών και τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ.

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα πληρωμών των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά και στους ελέγχους για αγρότες και κτηνοτρόφους, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα στο Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Σχοινάς  περιέγραψε ένα νέο μοντέλο που θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Όπως ανέφερε, εξετάζεται η εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής παρακολούθησης, όπως η τοποθέτηση ειδικών «βόλων» (τσιπ) στα ζώα για τον έλεγχό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά και η χρήση δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση των αγροτικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων.

Παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι απαιτείται τεχνική λύση, αλλά είναι εφικτή. Για το ζήτημα της καθυστέρησης στις πληρωμές, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει χρόνο προσαρμογής, ώστε να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι αλλαγές.

«Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έλεγχοι με «τσιπάκια» και δορυφόρους

Το νέο πλαίσιο προβλέπει εντατικούς και πιο αξιόπιστους ελέγχους, με στόχο την αποφυγή παρατυπιών και την ορθή κατανομή των ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να «ξεκλειδώσουν» τις πληρωμές και να δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές για τον πρωτογενή τομέα.

Ο ίδιος, πάντως, απέφυγε να καλλιεργήσει υπερβολικές προσδοκίες, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ελπίδα για τον κλάδο, φέρνοντας ως παραδείγματα χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τους ταράξουμε στους ελέγχους».

Σκέψεις για κάθοδο στις εκλογές

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αποκάλυψε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις. Όπως εξήγησε, δεν επιθυμεί μια τέτοια επιλογή να επηρεάσει το έργο του ως υπουργός.

Τι είπε ο Μ. Σχοινάς στη Μ. Ζαχαρέα για το ενδεχόμενο καθόδου του στις εκλογές

Τι είπε ο Μ. Σχοινάς στη Μ. Ζαχαρέα για το ενδεχόμενο καθόδου του στις εκλογές   

Δεσμεύσεις για ασφαλή τρένα και σύγχρονο σιδηρόδρομο

Στο ίδιο Φόρουμ, δεσμεύσεις για την ασφάλεια στα τρένα ανέλαβαν μιλώντας στη διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη ο αρμόδιος υπουργός και ο Έλληνας επίτροπος της ΕΕ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, διαβεβαίωσε ότι τα τρένα είναι σήμερα ασφαλή, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

Η διπλωματική συντάκτρια του Star Κ. Τσαμούρη στη συζήτηση με Απ. Τζιτζικώστα - Χρ. Δήμα

Φόρουμ Δελφών:  Η διπλωματική συντάκτρια του Star Κ. Τσαμούρη στη συζήτηση με Απ. Τζιτζικώστα - Χρ. Δήμα 

Από την πλευρά του, ο Eπίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανέφερε ότι έως το τέλος του 2026 –ή και νωρίτερα– αναμένεται να παραδοθεί ένας σύγχρονος και ασφαλής σιδηρόδρομος στους Έλληνες πολίτες.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα

Για τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα μίλησε στον πολιτικό αναλυτή του Star Γιώργο Ευγενίδη η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της UNI-PHARMA & InterMed Greece,  Τζούλια Τσέτη. Όπως σημείωσε, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά, εάν υπήρχαν καλύτερες σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Ο πολιτικός αναλυτής του Star Γ. Ευγενίδης στη συζήτηση για την εφοδιαστική αλυσίδα στο Φόρουμ των Δελφών

Ο πολιτικός αναλυτής του Star Γ. Ευγενίδης στη συζήτηση για την εφοδιαστική αλυσίδα στο Φόρουμ των Δελφών 
