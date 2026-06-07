Μία από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της ζωής τους βιώνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς από το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Το αγαπημένο ζευγάρι, που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor και κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού, υποδέχθηκε τον γιο του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γέννησε με καισαρική τομή ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 4.700 γραμμαρίων, με τη χαρά τόσο της ίδιας όσο και του Σάκη Κατσούλη να είναι απερίγραπτη. Οι πρώτες ώρες με το νεογέννητο κύλησαν μέσα σε κλίμα συγκίνησης, καθώς το ζευγάρι είδε το μεγαλύτερο όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα.

Το τελευταίο διάστημα, οι δυο τους μετρούσαν αντίστροφα για τη μεγάλη ημέρα. Μάλιστα, λίγα 24ωρα πριν από τον τοκετό, ο Σάκης Κατσούλης είχε δημοσιεύσει βίντεο από τον τελευταίο υπέρηχο της συζύγου του, εκφράζοντας δημόσια την ανυπομονησία του για τον ερχομό του γιου τους.

«Last time, for sure. Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας. Τι απίστευτο συναίσθημα», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο πρώην νικητής του Survivor, αποτυπώνοντας τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό που ένιωθε λίγο πριν γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Από την πλευρά της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αποκαλύπτοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ανυπομονούσαν να γνωρίσουν το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

«Ανυπομονούμε η αλήθεια είναι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Άγχος δεν έχουμε, πιο πολύ ανυπομονησία. Όλα καλά θα πάνε», είχε δηλώσει στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», λίγες ημέρες πριν από τη γέννα.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί και στο όνομα που θα πάρει ο γιος τους, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση είχε ήδη ληφθεί, χωρίς όμως να θέλουν να τη μοιραστούν δημόσια εκείνη τη στιγμή. «Το όνομα πιστεύουμε ότι το έχουμε βρει. Δεν το ανακοινώνουμε ακόμα. Δική μας επιλογή είναι», είχε εξηγήσει.

Πλέον, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ζουν τις πρώτες τους στιγμές ως γονείς, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό δίπλα στον νεογέννητο γιο τους. Η άφιξη του μωρού τους σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας, ξεχωριστής περιόδου στη ζωή τους, γεμάτης αγάπη, νέες εμπειρίες και οικογενειακές στιγμές.

