Γρηγόρης Γκουντάρας: Τέλος η συνεργασία του με τον Νίκο Κοκλώνη

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα και η ΑΙ φωτογραφία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Barking Well Media μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας.
  • Ευχαρίστησε δημόσια τον Νίκο Κοκλώνη και την ομάδα της εταιρείας μέσω Instagram.
  • Τόνισε τη διαδρομή του γεμάτη εμπειρίες και την εκτίμηση που διατηρεί για τον Κοκλώνη.
  • Εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον και αναφέρει ότι κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή.
  • Εξετάζεται η πιθανότητα επιστροφής του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Barking Well Media, έπειτα από συνεργασία που διήρκεσε περισσότερα από πέντε χρόνια. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, όπου ευχαρίστησε δημόσια τον Νίκο Κοκλώνη και την ομάδα της εταιρείας.

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Η αποχώρηση αφορά το τέλος της συνεργασίας του δημοσιογράφου και παρουσιαστή με την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη. Στο μήνυμά του, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρεται στη διαδρομή που ολοκληρώνεται, στις εμπειρίες που αποκόμισε και στη σχέση εκτίμησης που, όπως τονίζει, παραμένει.

Γρηγόρης Γκουντάρας: Τέλος η συνεργασία του με τον Νίκο Κοκλώνη

Το μήνυμα του Γρηγόρη Γκουντάρα στο Instagram

«Μετά από περισσότερα από πέντε υπέροχα χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα στην Barkingwell Media», έγραψε αρχικά.

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«Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Νίκο Κοκλώνη για την εμπιστοσύνη, τις ευκαιρίες, τη στήριξη και όλα όσα μου προσέφερε αυτά τα χρόνια. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις, εξέλιξη και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα. Νίκο, σε ευχαριστώ για όλα. Η εκτίμηση και ο σεβασμός που τρέφω για εσένα είναι δεδομένα και θα παραμείνουν αναλλοίωτα στον χρόνο. Θα τιμώ πάντα τη συνεργασία μας και όλα όσα περάσαμε μαζί. Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κρατώ μόνο τα καλύτερα, με βαθιά ευγνωμοσύνη κι αισιοδοξία για το μέλλον. Και ποιος ξέρει; Οι δρόμοι των ανθρώπων που εκτιμούν πραγματικά ο ένας τον άλλον έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ξανασυναντιούνται. Εύχομαι σε όλη την ομάδα της Barkingwell Media κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Λίνα μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Εις το επανιδείν…Υ.Γ. Η πραγματική φωτογραφία είναι η δεύτερη», πρόσθεσε

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Γκουντάρα

Γρηγόρης Γκουντάρας: Από την Ελένη Μενεγάκη στη Ναταλί Κάκκαβα

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έχει πολυετή εμπειρία στη μεσημεριανή και πρωινή ζώνη. Έγινε γνωστός μέσα από την πολυετή συμμετοχή του στην τηλεοπτική παρέα της Ελένης Μενεγάκη.

Γρηγόρης Γκουντάρας: Τέλος η συνεργασία του με τον Νίκο Κοκλώνη

Παρότι τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε στην παρουσίαση (ΣΚΑΪ, OPEN) παρέα με τη σύζυγό του Ναταλί Κάκκαβα, δεν αποκλείεται η επιστροφή του σε κάποια δυνατή ομάδα πρωινής ή μεσημεριανής εκπομπής.

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΛΩΝΗΣ
 |
BARKING WELL MEDIA
 |
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΚΚΑΒΑ
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