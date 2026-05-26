Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Γκουντάρας εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα και αποθέωσε τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.
  • Τόνισε τη σημασία της στήριξης που προσέφερε ο Δέλλας στη σύζυγό του μέχρι το τέλος, καλώντας τους άνδρες να γίνουν 'Τραϊανοί'.
  • Αναφέρθηκε στη δύσκολη τηλεοπτική χρονιά, εκφράζοντας πικρία για την κατάσταση των εκπομπών.
  • Σχολίασε το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, υπογραμμίζοντας ότι οι σοβαρές καταστάσεις επισκιάζουν τα ριάλιτι.
  • Προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει ξανά ελληνικός κύκλος του Survivor μετά το ατύχημα.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, μίλησε με λόγια καρδιάς τόσο για τη Γωγώ όσο και για τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Η Γωγώ ήταν… και λέω ήταν, τώρα τέλος πάντων. Ήταν παλικάρι, ήταν ντόμπρα», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικά ήταν τα λόγια του για τον Τραϊανό Δέλλα, τον οποίο αποθέωσε για τη στάση που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό της συζύγου του, στηρίζοντάς τη αθόρυβα και διακριτικά μέχρι το τέλος.

«Θέλω να πω κάτι σε εμάς τους άνδρες που επιλέγουμε έναν σύντροφο: μακάρι να γίνουμε όλοι Τραϊανοί, γιατί ο Τραϊανός από την πρώτη στιγμή, και συγκινούμαι, δεν έφυγε λεπτό από δίπλα της», είπε, μη μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

Η δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου

Ο ίδιος  κλήθηκε να κάνει έναν απολογισμό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

«Πολύ δύσκολη σεζόν για όλους. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπήρχε εκπομπή και ομάδα που να πέρασε καλά και ζάχαρη. Καθόλου ευχάριστη γεύση δε μου άφησε. Ίσα-ίσα μου άφησε μια πικρή γεύση, αλλά να είμαστε καλά και να προχωράμε παρακάτω, γιατί και σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα», είπε.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναφέρθηκε και στο σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, τονίζοντας πως μπροστά σε τόσο δύσκολες καταστάσεις όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα.

«Και ποιο Survivor και ποιο έπαθλο; Ένα παιδί ακρωτηριάστηκε που πήγε να συμμετάσχει σε ένα ριάλιτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη πως μετά από όσα συνέβησαν, δύσκολα θα υπάρξει ξανά ελληνικός κύκλος του reality επιβίωσης.

«Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είμαι βέβαιος ότι στην Ελλάδα Survivor δε θα ξαναδούμε. Και καλά θα κάνουμε να μην το ξαναδούμε, γιατί αυτό που έγινε ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολύ χοντρό», δήλωσε.

