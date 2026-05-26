Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε το Καναδικό Grand Prix

Ο Kimi Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Καναδά. Ο 19χρονος Ιταλός ενεπλάκη σε μια σκληρή μάχη με τον George Russell, τον teammate του στη Mercedes, ο οποίος τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω τεχνικού προβλήματος στο μονοθέσιό του. Πίσω από τον Antonelli, δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές επέστρεψαν στο βάθρο: ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton στη δεύτερη θέση και ο Max Verstappen στην τρίτη θέση.

Οι επιλογές ελαστικών στην εκκίνηση παρουσίασαν ποικιλία, καθώς η ακόμα ελαφρώς υγρή πίστα ώθησε αρκετούς οδηγούς να τοποθετήσουν ενδιάμεσα ελαστικά. Αυτή ήταν η επιλογή για το δίδυμο της McLaren, την Audi, την Cadillac και τον Carlos Sainz στη Williams. Με την πίστα να στεγνώνει γρήγορα, όλοι άλλαξαν σε σλικ ελαστικά μέσα στους πρώτους τρεις γύρους. Οι Pierre Gasly, Franco Colapinto και Liam Lawson (καθώς και ο Arvin Lindblad, ο οποίος δεν εκκίνησε) επέλεξαν τη μέση γόμα στο grid, ενώ το υπόλοιπο grid εκκίνησε με τη μαλακή γόμα.

Για την πλειοψηφία των οδηγών, η στρατηγική ενός πιτ στοπ αποδείχθηκε η σωστή επιλογή. Οι πρώτοι τέσσερις που τερμάτισαν, ξεκινώντας με το C5, εκμεταλλεύτηκαν ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας για να πραγματοποιήσουν το pit stop τους στον γύρο 31 και να αλλάξουν σε C4.

Η στρατηγική της Alpine ήταν επίσης αξιοσημείωτη, με τους δύο οδηγούς να εκκινούν με τη μέση γόμα πριν αλλάξουν σε σκληρή γόμα, γεγονός που τους επέτρεψε να τερματίσουν στην έκτη και την όγδοη θέση. Όλες οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Σαββατοκύριακο αποδείχθηκαν ταιριαστές επιλογές για την πίστα Gilles Villeneuve στο Μόντρεαλ.

Με αυτή τη νίκη, ο Antonelli, έχοντας πλέον 131 βαθμούς, ενισχύει το προβάδισμά του στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ο Ιταλός έχει τώρα πλεονέκτημα 43 βαθμών έναντι του δεύτερου George Russell. Ο Leclerc ακολουθεί, 56 βαθμούς πίσω από τον Antonelli. Ο επόμενος γύρος της F1 διεξάγεται σε δύο εβδομάδες στο Grand Prix του Μονακό