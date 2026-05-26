Στο νέο επαγγελματικό βήμα της Σοφίας Καρβέλα αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Είναι γνωστό πως η κόρη της Άννας Βίσση δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της μόδας ως στιλίστρια, δίνοντας τις συμβουλές της σε πολλούς επώνυμους Έλληνες, ανάμεσά τους και η μητέρα της.

Η ίδια αποφάσισε, μάλιστα, να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσα από την οποία παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν το προσωπικό τους στιλ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Θάνος Βάγιος στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Σοφία Καρβέλα χρεώνει 750 δολάρια ανά ώρα για μία συνεδρία styling, ενώ για μια 30λεπτη συνεδρία το κόστος ανέρχεται στα 450 δολάρια.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσης και στόχος τους είναι να προτείνει στους ενδιαφερόμενους τους κατάλληλους συνδυασμούς ρούχων και αξεσουάρ, ανάλογα με την περίσταση, το προσωπικό ύφος και τις ανάγκες τους.

Παρότι είναι μόνιμη κάτοικος Αμερικής, η Σοφία Καρβέλα δεν ξεχνά την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά μαζί με την οικογένειά της, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.