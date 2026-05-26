«Eίναι μία μεγάλη απώλεια για μένα μετά από 26 χρόνια. Κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Η Γωγώ ήταν εκεί στο ξεκίνημά μου. Με πήρε από το χέρι και με βοήθησε σε πολλά. Μου έμαθε πως να είμαι γενναίος και καλός άνθρωπος», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Χάρης Σιανίδης.

Ο κολλητός φίλος της Γωγώς Μαστροκώστα δεν μπορεί να πιστέψει πως η 55χρονη έφυγε από τη ζωή, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

«Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Στέρεψαν τα δάκρυά μου. Μ’ έχει σοκάρει αυτό που έγινε» εξομολογήθηκε ο γνωστός μάνατζερ.

Όπως είπε έγινε σύμβολο δύναμης, καθώς ήθελε να βοηθήσει αθόρυβα γυναίκες που αντιμετώπιζαν παρόμοιο πρόβλημα υγείας.

«Της είπε ο Τραϊανός πως και μία γυναίκα να βοηθήσει θα είναι κερδισμένη. Είμαι και ανακουφισμένος έγινε ίνδαλμα ελπίδας, αγάπης. Η αγάπη που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν υπάρχει πια. Μόνο στις ταινίες», ανέφερε ο PR manager.

Ο ίδιος έχει πολλά να θυμάται από την καλή του φίληm την οποία χαρακτήριζε «οικογένεια». ;Όπως ανέφερε ήταν ένας άνθρωπος που όχι μόνο δεν παραπονέθηκε ποτέ, αλλά αντίθετα όταν κάποιος δεν ήταν καλά, εκείνη προσπαθούσε να του δώσει κουράγιο.

«Kρατάω από τη Γωγώ την αξιοπρέπειά της, δε λύγισε ποτέ. Μας έδινε δύναμη με τη στάση της. Πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες για να μην ξεχαστεί. Αγαπούσε πολύ τη Ζήνα. Ήταν αθόρυβα δίπλα μας. Είχαν συναντηθεί στην Πάρο και είχαν μιλήσει» εξομολογήθηκε.

Η φιλία του Χάρη Σιανίδη και της Γωγώς Μαστροκώστα είναι μία από τις πιο ανθεκτικές στον χώρο της showbiz, Στάθηκε ο ένας στο πλευρό του άλλου για 26 ολόκληρα χρόνια.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αναφέρονταν σε συνεντεύξεις της με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνον και του έλεγε τη φράση «Θα είμαστε για πάντα μαζί».

