Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 54χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Συγκλονίζει 22χρονη: «Μου έλεγε ότι θα αδειάσει πάνω μου όλο τον γεμιστήρα»
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, κάτω από άγνωστε συνθήκες, πυροβόλησε τη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», στην πιλοτή του σπιτιού τους, στην οδό Ξανθίππου. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι.
Κρήτη: «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο»
Η γυναίκα, η οποία έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα από τον πυροβολισμό, άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και στο σημείο μετά από λίγο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι της και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Νέος Κόσμος: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι με όπλο - Κρατούσε όμηρο τη μητέρα του
Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε νεκρός ο 57χρονος, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.
Γείτονες περιέγραψαν ότι αρχικά άκουσαν έναν κρότο και μετά τη γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια». Μετά από λίγο ακολούθησε και δεύτερος πυροβολισμός.
Όπως είπαν, το ζευγάρι έμενε στην περιοχή περίπου 25 χρόνια και δεν είχε δώσει δικαιώματα ή αφορμές για εντάσεις. Συγγενείς ωστόσο ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο 57χρονος απειλούσε συχνά τη σύζυγό του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.