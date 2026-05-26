Χολαργός: Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Απίστευτη οικογενειακή τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 10:31 Ξέσπασε ο Ετεοκλής για τον Φλώρο: «Δεν έχετε καθόλου μυαλό»
26.05.26 , 10:12 Νόνη Δούνια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν μια γυναίκα παράδειγμα»
26.05.26 , 10:06 Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα
26.05.26 , 10:06 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
26.05.26 , 10:01 Κάκκαβα: «Η Καραβάτου έκανε ευκολότερη την παραμονή του Λιάγκα στον ΑΝΤ1»
26.05.26 , 09:41 Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω»
26.05.26 , 09:29 Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
26.05.26 , 09:28 Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
26.05.26 , 09:14 Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
26.05.26 , 09:13 «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Το AI στην καθημερινότητα των πολιτών
26.05.26 , 09:05 Η LINKTOUR στην Ελλάδα
26.05.26 , 09:04 Κρήτη: Το μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης
26.05.26 , 09:03 Κυβέλη Αδριανού: Ο παράνομος έρωτας και ο γάμος με τον Γιώργο Παπανδρέου
26.05.26 , 08:55 MasterChef: Ο Κοντιζάς βρίσκει... λαδόκολλα στο πιάτο! - Δείτε το τρέιλερ
26.05.26 , 08:42 Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 30αρια - Η Πέμπτη η πιο ζεστή μέρα
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Γωγώ Μαστροκώστα: Οι σπάνιες φωτογραφίες & το «αντίο» του Τρύφωνα Σαμαρά
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον Χολαργό, 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε.
  • Η 54χρονη σύζυγος, ψυχολόγος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά τον πυροβολισμό.
  • Ο άνδρας, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, βρέθηκε νεκρός με το όπλο δίπλα του.
  • Γείτονες άκουσαν έναν κρότο και φωνές βοήθειας πριν τον δεύτερο πυροβολισμό.
  • Συγγενείς ανέφεραν ότι ο 57χρονος απειλούσε τη σύζυγό του τον τελευταίο καιρό.

Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 54χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Συγκλονίζει 22χρονη: «Μου έλεγε ότι θα αδειάσει πάνω μου όλο τον γεμιστήρα»

57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε - Intimenews

57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε - Intimenews

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, κάτω από άγνωστε συνθήκες, πυροβόλησε τη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», στην πιλοτή του σπιτιού τους, στην οδό Ξανθίππου. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι. 

Κρήτη: «Ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο»

Η γυναίκα, η οποία έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα από τον πυροβολισμό, άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και στο σημείο μετά από λίγο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Γείτονες είπαν πως άκουσαν έναν κρότο, στη συνέχεια μια γυναίκα να φωνάζει βοήθεια και μετά έναν ακόμα πυροβολισμό - Intimenews

Γείτονες είπαν πως άκουσαν έναν κρότο, στη συνέχεια μια γυναίκα να φωνάζει βοήθεια και μετά έναν ακόμα πυροβολισμό - Intimenews

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι της και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Νέος Κόσμος: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι με όπλο - Κρατούσε όμηρο τη μητέρα του

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε νεκρός ο 57χρονος, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.

Σύμφωνα με συγγενείς, τον τελευταίο καιρό ο άνδρας απειλούσε συχνά τη σύζυγό του - Eurokinissi

Σύμφωνα με συγγενείς, τον τελευταίο καιρό ο άνδρας απειλούσε συχνά τη σύζυγό του - Eurokinissi

Γείτονες περιέγραψαν ότι αρχικά άκουσαν έναν κρότο και μετά τη γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια». Μετά από λίγο ακολούθησε και δεύτερος πυροβολισμός. 

Όπως είπαν, το ζευγάρι έμενε στην περιοχή περίπου 25 χρόνια και δεν είχε δώσει δικαιώματα ή αφορμές για εντάσεις. Συγγενείς ωστόσο ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο 57χρονος απειλούσε συχνά τη σύζυγό του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top