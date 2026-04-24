Νέος Κόσμος: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι με όπλο - Κρατούσε όμηρο τη μητέρα του

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 51χρονος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, κρατώντας μια κυνηγετική καραμπίνα. Ο άνδρας μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις πείστηκε να παραδώσει το όπλο του και να παραδοθεί στις αρχές.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00 της Πέμπτης, όταν η 81χρονη κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την χτύπησε και την κρατούσε όμηρο στο σπίτι τους, υπό την απειλή όπλου.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, που απέκλεισε την περιοχή και διαπραγματευτής που συνομιλούσε με τον 51χρονο.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις ο άνδρας άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο, ο ίδιος παρέμεινε μέσα στο σπίτι και αρνούταν να παραδοθεί.

Η 81χρονη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει και ένα χτύπημα στο μάτι της. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ο γιος της είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι.