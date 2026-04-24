Νέος Κόσμος: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι με όπλο - Κρατούσε όμηρο τη μητέρα του

Συνελήφθη ο άνδρας - Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα με μώλωπα στο μάτι

24.04.26 , 10:41 Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα πάρουν το voucher οι συνταξιούχοι
24.04.26 , 10:37 Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
24.04.26 , 10:20 Κρήτη: Ο δράστης, ανήσυχος, μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας- Βίντεο
24.04.26 , 10:17 Δωρεάν, η παράσταση «Πάμε γι’ άλλα» στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Περάματος
24.04.26 , 10:10 Συνταγή για γαριδομακαρονάδα με ούζο και πιπεριές από τη Wasan!
24.04.26 , 10:05 Citroën Racing: Αποκαλύπτει το αυτοκίνητό της GEN4 Formula E
24.04.26 , 10:00 Το φεστιβάλ επιτραπέζιων στον Βόλο, είναι γεγονός!
24.04.26 , 09:52 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4+1 οικονομικά νησιά για διακοπές
24.04.26 , 09:48 Ζέτα Μακρυπούλια για ΑΝΤ1: «Συζητήσεις έχω, απαντήσεις ακόμα δεν έχω!»
24.04.26 , 09:31 Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
24.04.26 , 09:13 StarLight - Χριστίνα Παρασκευοπούλου: «Η τέχνη γίνεται για να μοιράζεται»
24.04.26 , 09:05 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Με 73 πληρώματα στην εκκίνηση
24.04.26 , 09:03 Πηνελόπη Δέλτα: Η ημέρα που αποφάσισε να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο
24.04.26 , 08:45 Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Γνωστή ηθοποιός: «Πέρασα κρίσεις πανικού στη σχέση μου με τον Γιάννη Πάριο»
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
MasterChef: Βαρύ το κλίμα στην αποψινή αποχώρηση - «Είναι πολύ δύσκολο»
Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους
Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι» - Το ραντεβού θανάτου
Κρήτη: Ο 40χρονος άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στη νυν σύντροφό του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 24.04.26, 08:35
  • 51χρονος άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στον Νέο Κόσμο, κρατώντας όμηρο τη μητέρα του με κυνηγετική καραμπίνα.
  • Η 81χρονη μητέρα κατήγγειλε ότι ο γιος της την χτύπησε και την κρατούσε υπό απειλή όπλου.
  • Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο άνδρας παρέδωσε το όπλο και παραδόθηκε στις αρχές.
  • Η μητέρα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με χτύπημα στο μάτι, ενώ ο γιος της έχει ψυχολογικά προβλήματα και είναι χρήστης ουσιών.
  • Στο συμβάν συμμετείχαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας.

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 51χρονος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, κρατώντας μια κυνηγετική καραμπίνα. Ο άνδρας μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις πείστηκε να παραδώσει το όπλο του και να παραδοθεί στις αρχές. 

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00 της Πέμπτης, όταν η 81χρονη κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της την χτύπησε και την κρατούσε όμηρο στο σπίτι τους, υπό την απειλή όπλου. 

Ηλιούπολη: Άφαντος ο άνδρας που απείλησε σύζυγο και παιδί με καραμπίνα

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, που απέκλεισε την περιοχή και διαπραγματευτής που συνομιλούσε με τον 51χρονο. 

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις ο άνδρας άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο, ο ίδιος παρέμεινε μέσα στο σπίτι και αρνούταν να παραδοθεί. 

Θεσσαλονίκη: Άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι κι έβγαλε καραμπίνα

Η 81χρονη μεταφέρθηκε στο  αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει και ένα χτύπημα στο μάτι της. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ο γιος της είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ναύπακτος: Έβγαλε καραμπίνα και πυροβόλησε έξω από ταβέρνα – ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το σπίτι. 

 

