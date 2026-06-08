Τσιμτσιλή: Ανέβασε βίντεο με πολλές συγκινητικές οικογενειακές στιγμές

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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο μεγάλωσε η κόρη της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι συγκινημένη καθώς η μικρότερη κόρη της αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο.
  • Μοιράστηκε οικογενειακές στιγμές μέσω Instagram, εκφράζοντας περηφάνια για την κόρη της.
  • Η μικρή ετοιμάζεται να ξεκινήσει το γυμνάσιο, ενώ η μεγάλη κόρη προετοιμάζεται για εξετάσεις πρώτης γυμνασίου.
  • Ο ανιψιός της ολοκλήρωσε τις πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Ευχές για καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από την Τσιμτσιλή.

Πολύ συγκινημένη είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς η μικρότερη κόρη της ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο και ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή της και στην εκπαίδευσή της, περνώντας στο γυμνάσιο.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βιντεάκια από συγκινητικές οικογενειακές τους στιγμές.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της, Μαίρης

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν γεμάτες συναισθήματα. Η μικρή μας κόρη αποφοίτησε από το δημοτικό και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την πρώτη γυμνασίου.

Μια συγκινητική βραδιά γεμάτη περηφάνια, που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε —για ακόμη μία φορά— πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδάκια μας.

Την ίδια ώρα, στο οικογενειακό τραπέζι, οι συζητήσεις είχαν ήδη αλλάξει: εξετάσεις πρώτης γυμνασίου για τη μεγάλη μας κόρη και πανελλαδικές για τον ανιψιό μας που σήμερα ολοκληρώθηκαν. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά» έγραψε στην ανάρτησή της.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

 

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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