Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο μεγάλωσε η κόρη της

Πολύ συγκινημένη είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς η μικρότερη κόρη της ολοκλήρωσε το δημοτικό σχολείο και ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή της και στην εκπαίδευσή της, περνώντας στο γυμνάσιο.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βιντεάκια από συγκινητικές οικογενειακές τους στιγμές.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν γεμάτες συναισθήματα. Η μικρή μας κόρη αποφοίτησε από το δημοτικό και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την πρώτη γυμνασίου.

Μια συγκινητική βραδιά γεμάτη περηφάνια, που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε —για ακόμη μία φορά— πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδάκια μας.

Την ίδια ώρα, στο οικογενειακό τραπέζι, οι συζητήσεις είχαν ήδη αλλάξει: εξετάσεις πρώτης γυμνασίου για τη μεγάλη μας κόρη και πανελλαδικές για τον ανιψιό μας που σήμερα ολοκληρώθηκαν. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά» έγραψε στην ανάρτησή της.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: