Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα

To ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κέρκυρα με τα παιδιά τους.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει βόλτες και παραδοσιακά πιάτα στο νησί των Φαιάκων.
  • Ο γιος τους, Μανώλης, έγινε δεκτός σε ποδοσφαιρική ακαδημία στην Ισπανία, στη Getafe CF.
  • Η κόρη τους, Μαλένα, παίζει ποδόσφαιρο στη γυναικεία ομάδα της Μαδρίτης, μετά από θητεία στην Ατλέτικο.
  • Η οικογένεια προγραμματίζει τη μόνιμη μετακόμισή της στην Ισπανία το 2024.

Μπορεί ο Στέλιος Χανταμπάκης με την Όλγα Πηλιάκη και τα παιδιά τους να μένουν πλέον μόνιμα στην Ισπανία, ωστόσο επέλεξαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές να τις περάσουν στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα.

Χανταμπάκης - Πηλιάκη: Πραγματοποίησαν διαδήλωση στη Μαδρίτη για τα Τέμπη

 

 

Οι τέσσερίς τους, έκαναν βόλτες στο  «Το νησί των Φαιάκων» και απόλαυσαν τη θάλασσα, τα αξιοθέατα και τα παραδοσιακά πιάτα.

Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα

Ο 12χρονος Μανώλης και η 9χρονη Μαλένα ευχαριστήθηκαν βουτιές και βόλτες. Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η  Όλγα Πηλιάκη αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Ισπανία το 2024 προκειμένου να στηρίξουν τα όνειρα του γιου τους, Μανώλη, ο οποίος  έγινε δεκτός σε ισπανική ποδοσφαιρική ακαδημία και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα υποδομής της Getafe CF. Και η  μικρή Μαλένα λατρεύει το ποδόσφαιρο και φέτος παίζει στη Μαδρίτη στη γυναικεία ομάδα και τον περασμένο χρόνο ήταν στην Ατλέτικο. 

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ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ
 |
ΟΛΓΑ ΠΗΛΙΑΚΗ
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