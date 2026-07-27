Τι είχε πει για τα παιδιά του στην εκπομπή Super Κατερίνα

Μπορεί ο Στέλιος Χανταμπάκης με την Όλγα Πηλιάκη και τα παιδιά τους να μένουν πλέον μόνιμα στην Ισπανία, ωστόσο επέλεξαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές να τις περάσουν στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα.

Οι τέσσερίς τους, έκαναν βόλτες στο «Το νησί των Φαιάκων» και απόλαυσαν τη θάλασσα, τα αξιοθέατα και τα παραδοσιακά πιάτα.

Ο 12χρονος Μανώλης και η 9χρονη Μαλένα ευχαριστήθηκαν βουτιές και βόλτες. Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Ισπανία το 2024 προκειμένου να στηρίξουν τα όνειρα του γιου τους, Μανώλη, ο οποίος έγινε δεκτός σε ισπανική ποδοσφαιρική ακαδημία και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα υποδομής της Getafe CF. Και η μικρή Μαλένα λατρεύει το ποδόσφαιρο και φέτος παίζει στη Μαδρίτη στη γυναικεία ομάδα και τον περασμένο χρόνο ήταν στην Ατλέτικο.