Η Γιούλικα Σκαφιδά, μία από τις πιο ταλαντούχες κι αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της, βιώνει τα τελευταία χρόνια την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο της ζωής της, έχοντας στον πρωταγωνιστικό ρόλο της καθημερινότητάς της τον μικρό της γιο.

Η μητρότητα φαίνεται να της έχει χαρίσει μια νέα, γλυκιά ενέργεια, την οποία μοιράζεται συχνά με τους followers της μέσα από στιγμιότυπα γεμάτα αλήθεια, ζεστασιά και αυθεντικότητα.

Η Γιούλικα Σκαφιδά αγκαλιά με τον Άγγελο της! /Φωτογραφία Instagram

Σε ανάρτησή της στο Instagram πριν από λίγες ώρες, η γνωστή ηθοποιός αποτύπωσε με τον πιο απλό αλλά παράλληλα συγκινητικό τρόπο τη μαγεία των καλοκαιρινών ημερών με το παιδί της, δημοσιεύοντας μια λίστα από μικρές, καθημερινές στιγμές που συνθέτουν τις πιο δυνατές αναμνήσεις:

«Τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Τελευταίες μέρες στο σχολείο. Δεύτερη φορά σινεμά. Παιδική χαρά, Αγαπημένα Playmobil. Super market. Κολύμπι», έγραψε η Γιούλικα Σκαφιδά στην ανάρτησή της, όπου για πρώτη φορά βλέπουμε τον όμορφο γιο της.

Η ανάρτηση της Γιούλικας Σκαφιδά

Η Γιούλικα Σκαφιδά έφερε στον κόσμο τον γιο της, Άγγελο-Γεράσιμο, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει με μεγάλη ειλικρίνεια, ρεαλισμό αλλά και τρυφερότητα για τον γιο της και την εμπειρία με τη μητρότητα. Οι δηλώσεις της ξεχωρίζουν επειδή αποδομούν τα στερεότυπα γύρω από τη «μητρότητα-ροζ σύννεφο».

Η μητρότητα, άλλαξε ριζικά τη ζωή της Γιούλικας Σκαφιδά /Φωτογραφία Instagram

«Δε σ' το δίνουν στο μαιευτήριο και λες: "Ουάου, τώρα είμαι ευτυχισμένη". Είναι μια σχέση που θα χτιστεί σιγά σιγά. Θέλω να πω σε άλλες μαμάδες με μικρά μωράκια ότι είναι όλα εντάξει, δεν πάει κάτι λάθος μαζί τους αν δεν νιώθουν αμέσως κάτι φοβερό», είχε πει σε μία από τις συνεντεύξεις της