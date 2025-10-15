Γιούλικα Σκαφιδά: «Ήμουν έγκυος και μου φώναξε ''θα σου σπάσω τα μούτρα''»

Όσα είπε για τον ρόλο της στον Άγιο Έρωτα και τον γιο της

Celebrities & Gossip Νεα
H Γιούλικα Σκαφιδά στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Γιούλικα Σκαφιδά μίλησε με τρυφερότητα για τον γιο της, Άγγελο, που σε λίγο καιρό θα κλείσει τα δύο του χρόνια, περιγράφοντας τη μητρότητα ως μια καθημερινή εξερεύνηση:

«Η μητρότητα είναι μια διαδικασία γεμάτη ενδιαφέρον. Κάθε μέρα ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Μου αρέσει ότι η σχέση αυτή αναπτύσσεται με τον χρόνο. Ήθελα να γίνω μαμά, ένιωσα έτοιμη. Ο στόχος μου είναι να μεγαλώσω έναν άνθρωπο χρήσιμο για την κοινωνία. Κάνω κι εγώ κάποια πράγματα που έκανε η μαμά μου».

Γιούλικα Σκαφιδά: «Δε μεγαλώνω μόνη μου το παιδί μου»

Παρ’ ότι απολαμβάνει απόλυτα τον ρόλο της μητέρας, παραδέχεται ότι προς το παρόν δε σκέφτεται να μεγαλώσει την οικογένειά της: «Δεν είμαι έτοιμη για δεύτερο, νομίζω πως όχι».

Η ψυχοθεραπεία στη ζωή της

Ένα ακόμη προσωπικό κομμάτι που μοιράστηκε η Γιούλικα ήταν η εμπειρία της με την ψυχοθεραπεία, την οποία ξεκίνησε όχι από ανάγκη, αλλά από επαγγελματικό ενδιαφέρον: «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να καταλάβω καλύτερα την ψυχολογία μιας ηρωίδας μου. Τελικά με βοήθησε και στην προσωπική μου ζωή και τη δουλειά. Δε χρειάζεται να έχεις πρόβλημα για να ξεκινήσεις», είπε στο Happy Day.

Γιούλικα Σκαφιδά: Η ηλικία, ο γιος και η σκλήρυνση κατά πλάκας

To απρόοπτο στην Κηφισίας

Αναφερόμενη στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, θυμήθηκε ένα αγχωτικό περιστατικό στον δρόμο, δείχνοντας την ψυχραιμία με την οποία το διαχειρίστηκε: «Ήμουν έγκυος και οδηγούσα στην Κηφισίας. Ένας άνδρας, μάλλον βιαστικός, σταμάτησε στο φανάρι και μου φώναξε "θα σου σπάσω τα μούτρα". Κατέβηκα, φάνηκε η κοιλιά μου και του είπα "αν θέλετε να συζητήσουμε, πάμε στο τμήμα"».

Επιστρέφει τηλεοπτικά με τον «Άγιο Έρωτα»

Η συζήτηση δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τον νέο της ρόλο στη σειρά «Άγιος Έρωτας», όπου τη βλέπουμε σε έναν χαρακτήρα με έντονα στοιχεία δύναμης και μυστηρίου.

«Έχω χαρά και ανυπομονησία για το πώς θα με υποδεχτεί ο κόσμος γιατί ο «Άγιος έρωτας» έχει ένα φανατικό κοινό» είπε. 

Επιστρέφει τηλεοπτικά με τον «Άγιο Έρωτα»

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της συμπλήρωσε: «Ο ρόλος μου είναι η καινούργια διευθύντρια του γυμνασίου θηλέων στη Στέρνα. Έρχομαι να αναπληρώσω το κενό της προηγούμενης διευθύντριας. Είμαι μαθηματικός, που από μόνο του είναι κάπως ανατρεπτικό για την εποχή. Είμαι μια αυστηρή και αποφασιστική γυναίκα που έρχεται να βάλει τάξη στα πράγματα»
  
«Δεν είμαι συντηρητική γιατί η προϋπηρεσία μου στη Σουηδία -όπως λέει η ηρωίδα μου - με έχει κάνει να αναθεωρήσω κάποια πράγματα. Οπότε φέρνω φρέσκες ιδέες, αλλά θέλω ταυτόχρονα να βάλω και τάξη. Υπάρχει αυτό το δίπολο στην ηρωίδα μου. Κάτι πολύ χαρακτηριστικό που θα δείτε στα επόμενα επεισόδια, είναι ότι η Δέσποινα κουβαλά πάντα ένα κλειστό μενταγιόν πάνω της, με τη φωτογραφία ενός πολύ αγαπημένου προσώπου της που συνδέεται με κάποιον. Έχει έρθει στη Στέρνα για να πάρει εκδίκηση», αποκάλυψε η Γιούλικα.  
 

