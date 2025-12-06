GNTM: Ποιος είχε την καλύτερη φωτογραφία στο σημερινό set!

Το GNTM συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και το σημερινό επεισόδιο απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ο δρόμος για τους Top 9 δεν είναι εύκολος.

Τα μοντέλα φωτογραφήθηκαν, στο ίδιο set και με το ίδιο styling, γνωρίζοντας πως μόνο ένας θα πάρει θέση στις κορυφαίες λήψεις της ημέρας, ενώ ο άλλος θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση. Και η ένταση στο πλατό χτύπησε… κόκκινο.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε από την αρχή ότι το παιχνίδι πλέον παίζεται «στα σημεία». Όπως είπε, υπήρξαν ζευγάρια που δυσκόλεψαν πολύ την κριτική επιτροπή, ενώ στο battle του Γιώργου και του Εντουάρντο χρειάστηκαν 10 ολόκληρα λεπτά συζήτησης για να παρθεί η τελική απόφαση. «Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Από εδώ και στο εξής θα γίνεται ένας διαφορετικός έλεγχος στη φωτογραφία σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι πέντε παίκτες που εξασφάλισαν ασφάλεια μέσω του battle ήταν οι: Εντουάρντο, Άννα, Ραφαηλία, Ξένια και Μιχάλης. Ανάμεσά τους, όμως, θα αναδεικνυόταν και ο νικητής της καλύτερης φωτογραφίας, που θα κέρδιζε το έπαθλο των 600 ευρώ και τη σουίτα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε ότι δύο set ξεχώρισαν για την ατμόσφαιρα, την αισθητική και τη δυναμική τους. Οι φωτογραφίες της Ξένιας και του Μιχάλη ήταν εκείνες που άφησαν την κριτική επιτροπή εντυπωσιασμένη. Για την Ξένια, ανέφερε ότι η «σιωπή» της λειτούργησε εξαιρετικά στον φακό και πως συνεχίζει μια σταθερά ανοδική πορεία. Από την άλλη, ο Μιχάλης χαρακτηρίστηκε «η έκπληξη της ημέρας», με την Ηλιάνα να επισημαίνει πως χτίζει βήμα-βήμα μια μεταμόρφωση που αρχίζει να φαίνεται ξεκάθαρα στα αποτελέσματά του.

Ξένια - Μιχάλης

«Υπάρχει μία φωτογραφία που είναι συγκλονιστική», είπε η Ηλιάνα πριν ανακοινώσει τον νικητή. Τελικά, η καλύτερη λήψη της ημέρας ανήκε στον Μιχάλη, που χάρισε μια φωτογραφία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και ατμόσφαιρα – σε σημείο που, όπως είπε η κριτής, «ήθελα να μπω μέσα στη φωτογραφία». Ο Μιχάλης δεν έκρυψε τη χαρά του, λέγοντας ότι μετά από την ένταση των προηγούμενων ημερών χρειαζόταν αυτή τη νίκη για να ξαναβρεί τον ρυθμό του.

Αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία με την οποία κέρδισε ο Μιχάλης

Η Ξένια, αν και δεν πήρε την κορυφή, τόνισε ότι δεν θέλει «να δώσει σε κανέναν τη στιγμή που περιμένει για να πέσει» και εμφανίστηκε αποφασισμένη να συνεχίσει δυναμικά. Την ίδια στιγμή, η κάμερα κατέγραψε και τη στεναχώρια του Γιώργου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι όταν δεν αποδίδει, δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του.

Μετά τα αποτελέσματα, η αγωνία κορυφώνεται καθώς ένας από τους υπόλοιπους παίκτες θα αποχωρήσει οριστικά. Το GNTM 2025 μπαίνει πλέον στη φάση που κάθε λεπτομέρεια μετράει, κάθε battle μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες και κάθε φωτογραφία καθορίζει ποιος έχει θέση στους TOP 9.