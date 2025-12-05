Μιχάλης Αεράκης: Η σύζυγος και η αδελφή του στη θεατρική του πρεμιέρα

Υποδύεται τον πατέρα του Νίκου Ξυλούρη στο ομώνυμο έργο για τη ζωή του

05.12.25 , 16:02 Μιχάλης Αεράκης: Η σύζυγος και η αδελφή του στη θεατρική του πρεμιέρα
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Αεράκης: Όσα είπε ο ηθοποιός για τους ρόλους που υποδύεται φέτος στην τηλεόραση & το θέατρο/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην παράσταση για τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη, δε θα μπορούσε να μη συμμετέχει ο Μιχάλης Αεράκης, αφού πολλά είναι αυτά που τον «δένουν» με τον σπουδαίο λυράρη και τραγουδιστή.

Ο Μιχάλης Αεράκης στην πρεμιέρα της παράστασης  «Νίκος Ξυλούρης- Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Μιχάλης Αεράκης στην πρεμιέρα της παράστασης  «Νίκος Ξυλούρης- Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μιχάλης Αεράκης: «Πήγα σχολείο 25 χρόνων... μοίραζα λαχεία από τα 12!»

Ο δημοφιλής ηθοποιός που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «παπα Μιχάλη» στον Σασμό γεννήθηκε στα Ανώγεια όπως ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος μάλιστα έπαιζε μουσική στο μαγαζί του θείου του Μιχάλη Αεράκη στο Ηράκλειο. Toν παρακολουθούσε από τα 12 του κι αργότερα τον θαύμαζε στις μπουάτ της Αθήνας. 

Νίκος Ξυλούρης: H σύζυγος & η κόρη στην πρεμιέρα του έργου για τη ζωή του

Στην παράσταση «Νίκος Ξυλούρης- Ο αρχάγγελος της Κρήτης» υποδύεται τον πατέρα του αείμνηστου καλλιτέχνη. 

«Το να υποδύομαι τον πατέρα του Νίκου Ξυλούρη είναι για μένα πηγή βαθιάς χαράς και συγκίνησης, γιατί με τον Νίκο δεν ήμασταν μόνο συγχωριανοί από τα Ανώγεια αλλά ήταν και ξάδερφος της μητέρας μου», είπε πρόσφατα στο «Βήμα» ο Μιχάλης Αεράκης.

«Ο Νίκος Ξυλούρης απέδειξε μετά από 45 χρόνια που έχει φύγει από αυτή τη ζωή ότι είναι αναντικατάστατος. Είναι ένα φαινόμενο», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του στη Super Κατερίνα.

Μιχάλης Αεράκης: Η σύζυγος και η αδελφή του στην πρεμιέρα της παράστασης

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Μιχάλη Αεράκη με τη σύζυγό του και την αδελφή του, Λίτσα, στην πρεμιέρα του έργου στο θέατρο Ήβη, σε μια σπάνια κοινή τους εμφάνιση.

Μιχάλης Αεράκης: Tα Ανώγεια, η γνωριμία με τη σύζυγό του και ο Σασμός

Μιχάλης Αεράκης με τη σύζυγό του & την αδερφή του/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μιχάλης Αεράκης με τη σύζυγό του & την αδερφή του/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Βάλια Μαργαρίτη, και τη σχέση τους που μετρά 45 χρόνια, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, το 2023. 

Μιχάλης Αεράκης: Δείτε τη σύζυγο του «παπα-Μιχάλη» από τον Σασμό

Η γνωριμία τους έγινε στα Ανώγεια, σε μια συναυλία του Μάνου Χατζηδάκι. Αντάλλαξαν τηλέφωνα και συναντήθηκαν για το πρώτο τους ραντεβού έναν μήνα αργότερα, στην πλατεία Κάνιγγος. Εκείνη σπούδαζε τότε στη σχολή Δοξιάδη. Από τότε είναι μαζί. Απέκτησαν έναν γιο τον Σπύρο, ο οποίος έχει κάνει τη δική του οικογένεια με τη σύζυγό του, Σοφία.

Ο Μιχάλης Αεράκης έχει γίνει και παππούς. Ο εγγονός του Μιχάλης είναι σήμερα 8 ετών.

Τηλεοπτικά βλέπουμε φέτος τον Μιχάλη Αεράκη στον ρόλο του καπετάν- Μανώλη στη σειρά «Porto Leone». 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΒΑΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
