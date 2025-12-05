Όμιλος Σαρακάκη: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με τίτλο: In Motion for Everyone

Όμιλος Σαρακάκη: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ως ένας οργανισμός που υποστηρίζει τη συμπερίληψη, ενισχύει την προσβασιμότητα και σέβεται κάθε είδους ποικιλομορφία δημιουργώντας ένα περιβάλλον ισότητας και δίκαιης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, είχε την ιδιαίτερη χαρά, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, να πραγματοποιήσει εκδήλωση την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εργαζόμενοι του οργανισμού, εκπρόσωποι κοινωφελών οργανισμών και δημοσιογράφοι.

Όμιλος Σαρακάκη: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Στις κεντρικές του εγκαταστάσεις στην Αθήνα, φιλοξένησε δύο ανθρώπους οι οποίοι με θάρρος, κουράγιο και δύναμη αγωνίζονται καθημερινά για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.Μέσα από ένα τρίωρο βιωματικό “ταξίδι”, ο Ευάγγελος Αυγουλάς, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών «Λάρα», βοήθησαν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να αγκαλιάσουν την αναπηρία μαθαίνοντας να εξυπηρετούν, να συνυπάρχουν και να λειτουργούν υποστηρικτικά απέναντι σε ανθρώπους-μαχητές της ζωής!

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
