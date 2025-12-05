Τατιάνα Στεφανίδου: Με chic total black look και κλασική Chanel τσάντα

Στο πλάι της ο σύζυγός της Νίκος Ευαγγελάτος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 16:02 Μιχάλης Αεράκης: Η σύζυγος και η αδελφή του στη θεατρική του πρεμιέρα
05.12.25 , 15:57 Pirelli: Στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο βήμα προς το μέλλον της F1
05.12.25 , 15:56 Αντιολισθητικές αλυσίδες: Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτικές
05.12.25 , 15:50 GNTM: Τα μοντέλα δοκιμάζονται σε ένα τεστ ασυλίας πριν τη φωτογράφιση
05.12.25 , 15:43 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα σοκολατάκια «Kinder Mix 3D pop-up»
05.12.25 , 15:36 Γιώργος Αμούτζας: Όσα είπε για τα προσωπικά του και τον Χάρη Ρώμα
05.12.25 , 15:20 Μουρτζούκου: Έγγραφες εξηγήσεις τη Δευτέρα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
05.12.25 , 15:11 Ναταλία Ανδρικοπούλου για Λιάγκα - Αρναούτογλου: «Θα τους δούμε μαζί»
05.12.25 , 14:53 Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
05.12.25 , 14:49 Πρόστιμο €120 εκατ. στην πλατφόρμα X από την Ε.Ε.
05.12.25 , 14:36 GNTM: Αυτά είναι τα προϊόντα ενυδάτωσης του Pantene για λαμπερά μαλλιά!
05.12.25 , 14:31 Γνήσια ιταλική καρμπονάρα
05.12.25 , 14:28 Όμιλος Σαρακάκη: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
05.12.25 , 14:26 Κακοποίηση Παιδιών Ηράκλειο: Tι Λέει Ο Δικηγόρος Των Γονέων
05.12.25 , 14:16 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νίκος Ξυλούρης: H σύζυγος & η κόρη στην πρεμιέρα του έργου για τη ζωή του
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα
First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανίδου: «Ένας γάμος είναι πετυχημένος όταν συγχωρούν και οι δύο»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια κοινή κοσμική έξοδο με τον σύζυγό της Νίκο Ευαγγελάτο, η Τατιάνα Στεφανίδου τράβηξε τα βλέμματα με τη chic εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Οδυσσέα Αθανασίου, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο έφτασαν χαμογελαστοί στον χώρο, ωστόσο το look της Τατιάνας ήταν αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»

Η δημοσιογράφος επέλεξε ένα αψεγάδιαστο total black σύνολο, που συνδύαζε κομψότητα και διακριτική λάμψη. Το ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι με το ιδιαίτερο τελείωμα αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ το μαύρο top πρόσθετε μια minimal αλλά άκρως chic νότα. Τα χρυσά κοσμήματα που επέλεξε λειτουργούσαν ως το απόλυτο contrast, φωτίζοντας το σύνολο.

Η εμφάνιση της παρουσιάστριας ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες Saint Laurent – κλασικές, διαχρονικές και άψογα ταιριαστές στο ύφος της – καθώς και με μια elegant Chanel bag σε μαύρο χρώμα..

Δες την total black εμφάνιση της Τατιάνας:

Δες την total black εμφάνιση της Τατιάνας:

Τατιάνα Στεφανίδου/ Panoulis Photos

Ο Νίκος Ευαγγελάτος στάθηκε διακριτικά στο πλάι της Τατιάνας Στεφανίδου, ενώ το αγαπημένο ζευγάρι, που είναι μαζί πολλά χρόνια, είχε μόλις επιστρέψει από το Λονδίνο, όπου βρέθηκαν κοντά στον γιο τους, Νικόλα, που σπουδάζει στην Αγγλία.

στεφανιδου

Τατιάνα Στεφανίδου - Nίκος Ευαγγελάτος/ Panoulis Photos

Ο Νίκος Ευαγγελάτος στάθηκε διακριτικά στο πλάι της Τατιάνας Στεφανίδου, ενώ το αγαπημένο ζευγάρι, που είναι μαζί πολλά χρόνια, είχε μόλις επιστρέψει από το Λονδίνο, όπου βρέθηκαν κοντά στον γιο τους, Νικόλα, που σπουδάζει στην Αγγλία.

 Nίκος Ευαγγελάτος/ Panoulis Photos
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top