Τατιάνα Στεφανίδου: Με chic total black look και κλασική Chanel τσάντα

Σε μια σπάνια κοινή κοσμική έξοδο με τον σύζυγό της Νίκο Ευαγγελάτο, η Τατιάνα Στεφανίδου τράβηξε τα βλέμματα με τη chic εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Οδυσσέα Αθανασίου, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο έφτασαν χαμογελαστοί στον χώρο, ωστόσο το look της Τατιάνας ήταν αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η δημοσιογράφος επέλεξε ένα αψεγάδιαστο total black σύνολο, που συνδύαζε κομψότητα και διακριτική λάμψη. Το ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι με το ιδιαίτερο τελείωμα αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ το μαύρο top πρόσθετε μια minimal αλλά άκρως chic νότα. Τα χρυσά κοσμήματα που επέλεξε λειτουργούσαν ως το απόλυτο contrast, φωτίζοντας το σύνολο.

Η εμφάνιση της παρουσιάστριας ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες Saint Laurent – κλασικές, διαχρονικές και άψογα ταιριαστές στο ύφος της – καθώς και με μια elegant Chanel bag σε μαύρο χρώμα..

Δες την total black εμφάνιση της Τατιάνας:

Τατιάνα Στεφανίδου/ Panoulis Photos

Ο Νίκος Ευαγγελάτος στάθηκε διακριτικά στο πλάι της Τατιάνας Στεφανίδου, ενώ το αγαπημένο ζευγάρι, που είναι μαζί πολλά χρόνια, είχε μόλις επιστρέψει από το Λονδίνο, όπου βρέθηκαν κοντά στον γιο τους, Νικόλα, που σπουδάζει στην Αγγλία.

Τατιάνα Στεφανίδου - Nίκος Ευαγγελάτος/ Panoulis Photos

Nίκος Ευαγγελάτος/ Panoulis Photos