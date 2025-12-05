Cash or Trash: Το ταξιδιάρικο αντικείμενο και η δελεαστική του εκτίμηση

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:25 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 16:02 Μιχάλης Αεράκης: Η σύζυγος και η αδελφή του στη θεατρική του πρεμιέρα
05.12.25 , 15:57 Pirelli: Στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο βήμα προς το μέλλον της F1
05.12.25 , 15:56 Αντιολισθητικές αλυσίδες: Σε ποιες περιοχές είναι υποχρεωτικές
05.12.25 , 15:50 GNTM: Τα μοντέλα δοκιμάζονται σε ένα τεστ ασυλίας πριν τη φωτογράφιση
05.12.25 , 15:43 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα σοκολατάκια «Kinder Mix 3D pop-up»
05.12.25 , 15:36 Γιώργος Αμούτζας: Όσα είπε για τα προσωπικά του και τον Χάρη Ρώμα
05.12.25 , 15:20 Μουρτζούκου: Έγγραφες εξηγήσεις τη Δευτέρα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
05.12.25 , 15:11 Ναταλία Ανδρικοπούλου για Λιάγκα - Αρναούτογλου: «Θα τους δούμε μαζί»
05.12.25 , 14:53 Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
05.12.25 , 14:49 Πρόστιμο €120 εκατ. στην πλατφόρμα X από την Ε.Ε.
05.12.25 , 14:36 GNTM: Αυτά είναι τα προϊόντα ενυδάτωσης του Pantene για λαμπερά μαλλιά!
05.12.25 , 14:31 Γνήσια ιταλική καρμπονάρα
05.12.25 , 14:28 Όμιλος Σαρακάκη: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
05.12.25 , 14:26 Κακοποίηση Παιδιών Ηράκλειο: Tι Λέει Ο Δικηγόρος Των Γονέων
05.12.25 , 14:16 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
Νίκος Ξυλούρης: H σύζυγος & η κόρη στην πρεμιέρα του έργου για τη ζωή του
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Τροχαίο Λούτσα: Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Το νέο κοινό επιχειρηματικό τους βήμα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 1/12/2025 - 5/12/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Cash or Trash: Η Γκέλη μαγνήτισε τους buyers με την αστείρευτη ενέργειά της

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Το ταξιδιάρικο αντικείμενο και η δελεαστική του εκτίμηση

Η Αγάθη, η οποία έχει αποκτήσει δύο φορές δίδυμα κορίτσια, έβαλε στόχο να βρει χρόνο για να ζήσει την πρώτη της τηλεοπτική δημοπρασία. Η αεικίνητη γιατρός δεν σταματά πουθενά και το αντικείμενο που παρουσιάζει στο Cash Or Trash ενθουσιάζει και τους πέντε αγοραστές, αφού καλύπτει τρία πολύ βασικά ζητούμενα: είναι βικτοριανής εποχής, συντηρημένο σε άριστη κατάσταση και με μια μηχανική αρκετά προχωρημένη για την εποχή του. Η Άννα – Μαρία Ρογδάκη, ο Φοίβος Στρουγγάρης, η Ιόλη Χιωτίνη και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, δίνουν χώρο, για ακόμα μια φορά, στον Δημήτρη Δεμερτζή να περιγράψει ένα σπάνιο αντικείμενο, που γνωρίζει πολύ καλά, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στον κόσμο της αντίκας.

Cash or Trash: Το ταξιδιάρικο αντικείμενο και η δελεαστική του εκτίμηση

Ο Γιώργος από την Κυλλήνη ήθελε να ζήσει από καιρό την εμπειρία του Cash Or Trash. Ο πωλητής εξομολογείται ότι η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η αδυναμία της μητέρας του. Έτσι, δεν θα μπορούσε να της χαλάσει χατίρι και να μην εμφανιστεί στην εκπομπή με ένα αντικείμενο. Το αυθεντικό και ολοκληρωμένο αντικείμενο, που παρουσιάζει ο Γιώργος, είναι της δεκαετίας του ’40, απείραχτο και ανέπαφο από το πέρας του χρόνου, αλλά, όπως λέει ο ίδιος, «το παν είναι στην πώληση».

Cash or Trash: Ο Βησσαρίωνας πρωτοτύπησε φέρνοντας ένα... σοβιετικό λάβαρο

Cash or Trash: Το ταξιδιάρικο αντικείμενο και η δελεαστική του εκτίμηση

Ο Νίκος διαθέτει ένα αντικείμενο που ταξιδεύει όποιον το αντικρίζει. Με μια εκτίμηση, που μπορεί να πείσει ακόμα και τη Δέσποινα Μοιραράκη να μπει στο δωμάτιο των αγοραστών και να το διεκδικήσει, ο πωλητής, που ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, περιγράφει όμορφες στιγμές από την καριέρα του δίπλα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, στη Ρίτα Σακελαρίου, στο Νίκο Ξυλούρη, στη Δήμητρα Γαλάνη και πολλούς άλλους αγαπημένους ερμηνευτές του ελληνικού πενταγράμμου. Μια περιπετειώδης δημοπρασία εξελίσσεται στο δωμάτιο των αγοραστών!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top