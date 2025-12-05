Cash or Trash: Το ταξιδιάρικο αντικείμενο και η δελεαστική του εκτίμηση

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Αγάθη, η οποία έχει αποκτήσει δύο φορές δίδυμα κορίτσια, έβαλε στόχο να βρει χρόνο για να ζήσει την πρώτη της τηλεοπτική δημοπρασία. Η αεικίνητη γιατρός δεν σταματά πουθενά και το αντικείμενο που παρουσιάζει στο Cash Or Trash ενθουσιάζει και τους πέντε αγοραστές, αφού καλύπτει τρία πολύ βασικά ζητούμενα: είναι βικτοριανής εποχής, συντηρημένο σε άριστη κατάσταση και με μια μηχανική αρκετά προχωρημένη για την εποχή του. Η Άννα – Μαρία Ρογδάκη, ο Φοίβος Στρουγγάρης, η Ιόλη Χιωτίνη και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, δίνουν χώρο, για ακόμα μια φορά, στον Δημήτρη Δεμερτζή να περιγράψει ένα σπάνιο αντικείμενο, που γνωρίζει πολύ καλά, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας στον κόσμο της αντίκας.

Ο Γιώργος από την Κυλλήνη ήθελε να ζήσει από καιρό την εμπειρία του Cash Or Trash. Ο πωλητής εξομολογείται ότι η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η αδυναμία της μητέρας του. Έτσι, δεν θα μπορούσε να της χαλάσει χατίρι και να μην εμφανιστεί στην εκπομπή με ένα αντικείμενο. Το αυθεντικό και ολοκληρωμένο αντικείμενο, που παρουσιάζει ο Γιώργος, είναι της δεκαετίας του ’40, απείραχτο και ανέπαφο από το πέρας του χρόνου, αλλά, όπως λέει ο ίδιος, «το παν είναι στην πώληση».

Ο Νίκος διαθέτει ένα αντικείμενο που ταξιδεύει όποιον το αντικρίζει. Με μια εκτίμηση, που μπορεί να πείσει ακόμα και τη Δέσποινα Μοιραράκη να μπει στο δωμάτιο των αγοραστών και να το διεκδικήσει, ο πωλητής, που ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, περιγράφει όμορφες στιγμές από την καριέρα του δίπλα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, στη Ρίτα Σακελαρίου, στο Νίκο Ξυλούρη, στη Δήμητρα Γαλάνη και πολλούς άλλους αγαπημένους ερμηνευτές του ελληνικού πενταγράμμου. Μια περιπετειώδης δημοπρασία εξελίσσεται στο δωμάτιο των αγοραστών!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

