Cash or Trash: Ο Βησσαρίωνας πρωτοτύπησε φέρνοντας ένα... σοβιετικό λάβαρο

Ο Βησσαρίωνας επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash, φέρνοντας μαζί του ένα αντικείμενο από τη συλλογή του πατέρα του, ενός από τους μεγαλύτερους συλλέκτες της Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός προπονητής τένις επέστρεψε με ένα αντικείμενο ακόμη πιο σπάνιο και εντυπωσιακό από το προηγούμενο. Στο παρελθόν είχε καταφέρει να κλείσει μια συμφωνία με ποσό διπλάσιο της αρχικής εκτίμησης, γεγονός που τον έκανε να γνωρίζει πολύ καλά πώς να κινηθεί στρατηγικά, προκειμένου να κερδίσει και αυτό το «game» στο τερέν των προσφορών.

Η Δέσποινα Μοιραράκη δεν περίμενε να αντικρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο στο Cash or Trash

«Είναι ό,τι πιο περίεργο έχω δει στη ζωή μου ολόκληρη. Δεν περίμενα ότι θα το αντικρίσουν τα μάτια μου», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη. Ο Βησσαρίωνας εξήγησε αρχικά πώς το λάβαρο της Σοβιετικής Ένωσης κατέληξε στα χέρια του πατέρα του, αλλά και τι συμβολίζει.

«Το συγκεκριμένο δεν το αγόρασε ποτέ. Ήταν δώρο ενός φίλου από τη Ρωσία. Έφτασε στην Ελλάδα, συζήτησε με τον πατέρα μου κι εν τέλει εργάστηκε γι’ αυτόν και, ως ένδειξη σεβασμού, του χάρισε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Προέρχεται από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Μόσχα, είναι πρωτότυπο, κεντημένο όλο στο χέρι και μέσα στο στεφάνι αναγράφεται σε κάθε γλώσσα από τις 15 δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης το "Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε"».

Η δεύτερη επίσκεψη του Βησσαρίωνα στην εκπομπή δεν είχε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο η πρώτη

Με γνώμονα την έρευνα του πατέρα του, ο Βησσαρίωνας ήταν έτοιμος να συζητήσει μόνο τετραψήφιες προσφορές. «Φεύγω από το δωμάτιο της εκτίμησης απογοητευμένος, θα έλεγα, αλλά η αυτοπεποίθησή μου παραμένει ανέγγιχτη», δήλωσε πριν συναντήσει τους buyers. Το αντικείμενό του, ωστόσο, δε βρήκε ανταπόκριση, καθώς η μεγαλύτερη προσφορά έφτασε τα 500 ευρώ, μικρότερη από την εκτίμηση των 700 ευρώ.

Ο ίδιος αποχώρησε χωρίς να κλείσει αυτή τη φορά κάποια συμφωνία, διατηρώντας όμως την αίσθηση ότι το σπάνιο αντικείμενο άξιζε πολύ περισσότερα.