Άγγελος Λάτσιος: Στο γυμναστήριο μετά την ορκωμοσία του στο Ναυτικό

Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του στο Πολεμικό Ναυτικό και την περιπέτεια της υγείας του, ο Άγγελος Λάτσιος φαίνεται πως επιστρέφει σταδιακά στους γνωστούς, καθημερινούς του ρυθμούς. Ο 23χρονος δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από το γυμναστήριο, δείχνοντας ότι έχει αφήσει πίσω του τις δύσκολες στιγμές και έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου είχε παρουσιαστεί πριν περίπου δύο εβδομάδες στον Πόρο για να ξεκινήσει τη θητεία του. Ωστόσο, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που προέκυψε ξαφνικά τον ανάγκασε να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα και να νοσηλευτεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, παρέμεινε εκεί για τρεις ημέρες, έχοντας στο πλευρό του και τους δύο γονείς του, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να βρίσκονται δίπλα του.

Το πρωί της Πέμπτης 4/12, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε στο Πρωινό για το παρασκήνιο της περιπέτειας, αποκαλύπτοντας παράλληλα και κάτι που συζητήθηκε πολύ: «Είναι μια φωτογραφία κοσμοϊστορική. Για πρώτη φορά βλέπουμε κοινή τους φωτογραφία μετά από 16 χρόνια. Είναι το πιο πολύκροτο διαζύγιο. Ο Άγγελος Λάτσιος είναι φτυστός ο πατέρας του. Ο Άγγελος παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες και τον πήγε ο πατέρας του στον Πόρο».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας του 23χρονου, λέγοντας: «Ο Άγγελος παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο ΚΕΠ Πόρος. Τον πήγαν στην Αθήνα, στο ναυτικό νοσοκομείο. Παρέμεινε εκεί τρεις μέρες. Εκεί ήταν κοντά του και η Ελένη και ο Γιάννης».

Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία που ανέβασε μέσα από το γυμναστήριο

Τώρα, όμως, ο Άγγελος Λάτσιος δείχνει να επανέρχεται. Με τη φωτογραφία από το γυμναστήριο, όπου προπονείται ξανά, ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η υγεία του έχει αποκατασταθεί και ότι επιστρέφει σιγά–σιγά στους φυσιολογικούς του ρυθμούς.