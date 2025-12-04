Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες

«Είδα να χτυπά η μάνα το παιδί με μαγκούρα και ειδοποίησα το Χαμόγελο»

04.12.25 , 14:48 Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
Ελλαδα
Σε άθλιες συνθήκες έμεναν τα οχτώ αδελφάκια, τα οποία βίωναν απίστευτη κακοποίηση από τους γονείς τους στο Ηράκλειο Κρήτης. 

κρήτη κακοποίηση 1

Όπως αποκάλυψε η κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» τα παιδάκια ζούσαν μέσα στα σκουπίδια, σε ένα σπίτι γεμάτο ρωγμές, με σοβάδες που έχουν πέσει, μέσα στην υγρασία, χωρίς καμία ασφάλεια για τα ίδια. 

κρήτη κακοποίηση 2

Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»

Μάλιστα η γειτόνισσα που ήταν εκείνη που ενημέρωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την κακοποίηση των παιδιών είπε στην εκπομπή ότι αυτές δεν είναι συνθήκες για να ζει κανένας άνθρωπος, πόσο μάλλον παιδιά. 

κρήτη κακοποίηση 3

Ηράκλειο: «Είδα να χτυπά το παιδί με μαγκούρα»

Η ίδια αποκάλυψε πως τα παιδιά τα κακοποιεί η μητέρα και όχι ο πατέρας. 

«Γύρισε το κοριτσάκι λίγο πιο αργά από ό,τι έπρεπε κι η μάνα άρχισε να το χτυπά. Την είδα να το βαρά με τη μαγκούρα και τρόμαξα για το κοριτσάκι αυτό γιατί μου έκανε συνέχεια παράπονα ότι το χτυπάει η μητέρα του. Ειδοποίησα το Χαμόγελο γιατί νόμισα ότι θα του κάνει μεγαλύτερο κακό», είπε η γειτόνισσα. 

κρήτη κακοποίηση 4

Ηράκλειο: Ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

Σύμφωνα με την ίδια η μητέρα χτυπάει περισσότερο τα τρία μεγαλύτερα παιδιά και όχι τα μικρότερα. 

Μάλιστα είπε πως και στο σχολείο τα παιδιά είχαν αναπτύξει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να σκέφτονται να ειδοποιήσουν την Πρόνοια. 

Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες

«Μου έκανε παράπονα η διευθύντρια ότι το ένα το παιδί χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο, ότι η μητέρα τα έχει παραμελήσει, ότι τα μεγαλύτερα πάνε τα μικρότερα παιδιά στο σχολείο. Αναγκάστηκα να πάρω το Χαμόγελο του Παιδιού και να πω ό,τι είδα με τα μάτια μου. Το λυπήθηκα πολύ αυτό το παιδάκι. Να το χτυπάνε συνέχεια και να μην μπαίνει κάποιος μπροστά να το προστατέψει», είπε. 

«Είναι μεγάλη αμαρτία αυτά τα παιδάκια να περνάνε αυτό το λούκι από τη μητέρα. Τα πιο μικρά δεν καταλαβαίνουν, δεν νιώθουν. Αλλά σαν γειτόνισσα τα βοήθησα. Αυτό γινόταν συνεχώς. Συνέχεια καλούσαν την εισαγγελέα και την αστυνομία και το Χαμόγελο του Παιδιού οι γείτονες», πρόσθεσε.

κρήτη κακοποίηση 5

Σύμφωνα με την ίδια ο πατέρας δεν κακοποιεί τα παιδιά, αλλά προσπαθεί να τα προστατέψει.

«Ο πατέρας τα βοηθούσε, τα πρόσεχε, αλλά είναι άρρωστος δεν μπορεί να κάνει πολλά. Η μητέρα τα κάνει όλα και μάλιστα έκανε και ψεύτικη καταγγελία και τον έστειλε τον άνθρωπο στη φυλακή», είπε η γειτόνισσα. 

κρήτη κακοποίηση 6

Τα οχτώ αδελφάκια ηλικίας από 2 έως 15 συνεχίζουν να μένουν στο σπίτι «τρώγλη» με τη γιαγιά τους, η οποία ήρθε από την Κύπρο, όπου μένει. 

Τα ίδια τα παιδιά, μην αντέχοντας τα βασανιστήρια που ζούσαν ήθελαν να καταγγείλουν τη μητέρα τους. Οι τιμωρίες στις οποίες τα υπέβαλε ήταν εξαντλητικές και πολλές φορές η μητέρα δεν τα έστελνε καν στο σχολείο για να μένουν στο σπίτι και να κάνουν δουλειές. 

Η δίκη θα γίνει αύριο και αύριο θα καταθέσει στον εισαγγελέα και η γυναίκα που έκανε την καταγγελία. 

