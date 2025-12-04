Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!

Με ύψος 1.89, ο Θανάσης Σπανούλης αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ

Δείτε τα τρίποντα που βάζει ο μεγάλος γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης/ Βίντεο από ΕΡΤ
Με τον πρωτότοκο γιο του Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ανδρών Βασίλη Σπανούλη, Θανάση Σπανούλη, στην αποστολή αναχωρεί σήμερα, Πέμπτη 4/12, η εθνική παίδων για την Ισπανία. Η ομάδα μας, για ακόμη μία χρονιά, θα πάρει μέρος στο φημισμένο διεθνές τουρνουά ISCAR.

Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων


θανασης σπανουλης

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την ομάδα Καστίγια Λεόν στις 5 Δεκεμβρίου στις 21:15 και την αμέσως επόμενη ημέρα (6/12) με την Ιταλία στις 19:00.

Στον Α’ Όμιλο θα αγωνιστούν η Ισπανία, η Γερμανία και η Τουρκία, ενώ την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης.

Ποιος είναι ο Θανάσης Σπανούλης

Τα χνάρια του διάσημου πατέρα του ακολουθεί ο Θανάσης, ο οποίος έχει πάρει το όνομα του παππού του, πατέρα του «Kill Bill». Ο μεγάλος γιος του εμβληματικού Βασίλη Σπανούλη και της Ολυμπίας Χοψονίδου, σε ηλικία μόλις 15 ετών ξεχωρίζει για το ταλέντο του στο μπάσκετ. Αγωνίζεται με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού ενώ έχει καταφέρει να κερδίσει και μια θέση στην Εθνική Παίδων. Με ύψος 1.89, ο Θανάσης Σπανούλης αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ.

Δεν είναι λίγες οι φορές στο παρελθόν, που ο έφηβος «έκλεψε» τις εντυπώσεις με τα... αεράτα τρίποντά του και κάπου εκεί ταιριάζει και η παροιμία του παντογνώστη λαού, «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει».

Ο Θανάσης φαίνεται να έχει εξαιρετικό στυλ στον αγωνιστικό χώρο, πράγμα αναμενόμενο…. αφού είχε την ευκαιρία να μάθει πλάι σε έναν από τους μεγαλύτερους σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν έξι παιδιά. Ο Θανάσης είναι 15 ετών και είναι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας. Ακολουθεί ο Βασίλης (γενν. 2012), ο Δημήτρης (γενν. 2013), η Αιμιλία (γενν. 2015), η Αναστασία (γενν. 2017) και η Αλεξάνδρα (γενν. 2020).

