Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα

Θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι σε έναν χειμερινό προορισμό στο εξωτερικό, που θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις και να ζήσετε μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία; Σας προτείνουμε μία απόδραση στην Πράγα, η οποία αποτελεί από τις πιο όμορφες και ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης!

Η Πράγα χαρακτηρίζεται από τους γραφικούς της δρόμους, τα εντυπωσιακά καμπαναριά, τις γέφυρες, καθώς και την αρχιτεκνονική της κουλτούρα, η οποία περιλαμβάνει γοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υψηλή γαστονομία, συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό, που θα σας εντυπωσιάσει!

Ταξίδι στην Πράγα: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Υπάρχουν πολλές επιλογές από αξιοθέατα και δραστηριότητες στην Πράγα. Παρακάτω σας προτείνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις:

Επισκεφθείτε το Κάστρο της Πράγας: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στον κόσμο, με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, το Βασιλικό Παλάτι και τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου

Προγραμματίστε μία βόλτα με τα κόκκινα τραμ και δείτε διασχίζοντας την εμβληματική πόλη το Θερινό Παλάτι, την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα, το Εθνικό Θέατρο και την πλατεία Wenceslas. Επίσης, ένα από τα κομμάτια της διαδρομής είναι κατά μήκος του ποταμού Μολδάβα, με όμορφη θέα

Must see, επίσης, είναι η Πλατεία της Παλιάς Πόλης, όπου θα θαυμάσετε τη γοτθική αρχιτεκτονική και το διάσημο Αστρονομικό Ρολόι

Επισκεφθείτε την Εβραϊκή Συνοικία και δείτε από κοντά την Παλιά Νέα Συναγωγή, τη Συναγωγή και το Εβραϊκό Κοιμητήριο

Εάν είστε λάτρεις της ιστορίας, τότε μία επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Πράγας, θα σας εντυπωσιάσει

Κλείστε μία ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην Clementinum, μία πρώην μονή που φιλοξενεί μια βιβλιοθήκη

Περπατήστε στη διάσημη γέφυρα του Καρόλου, θαυμάζοντας την τέχνη και την αρχιτεκτονική

Απολαύστε την τσέχικη κουζίνα, με τα κλασικά πιάτα víčková (φιλέτο μοσχαριού μαζί με ντάμπλινγκς ψωμιού αλειμμένα με κρεμώδη σος) και vepřo knedlo zelo (χοιρινό με ξινολάχανα), να ξεχωρίζουν!

Κάντε μία βραδινή κρουαζιέρα στον Μολδάβα, απολαμβάνοντας τα φωτισμένα αξιοθέατα της πόλης από το ποτάμι, συμπεριλαμβανομένης της Γέφυρας του Καρόλου

Απολαύστε μία βόλτα στο πάρκο Letná. Πρόκειται για ένα μεγάλο πάρκο με εκπληκτική θέα, όπου μπορείτε να δείτε τον Μετρονόμο της πόλης

Επισκεφθείτε τις παραδοσιακές ζυθοποιίες της πόλης και δοκιμάστε τοπικές μπίρες

Περιηγηθείτε στην Υπόγεια Παλιά Πόλη, εξερευνόντας τα υπόγεια τούνελ κάτω από την Πράγα

Πότε να επισκεφθείτε την Πράγα

Εάν επιζητάτε λίγο κόσμο, αυθεντική ατμόσφαιρα και φθηνότερα εισιτήρια, τότε οι ιδανικοί μήνες για ένα ταξίδι στην Πράγα είναι ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Ειδικότερα τον Δεκέμβριο, την πόλη κατακλύζουν οι Χριστουγεννιάτικες αγορές που γεμίζουν την πόλη με γιορτινή διάθεση.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι που ο καιρός είναι ήπιος, θα σας δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες βόλτες, αλλά είναι η περίοδος όπου η σεζόν είναι υψηλή, οπότε προετοιμαστείτε κατάλληλα για πιο αυξημένες τιμές σε εισιτήρια και διαμονή.