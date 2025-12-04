Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα

Χειμερινή απόδραση στην πιο όμορφη και ρομαντική πόλη της Ευρώπης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 12:28 Κυπαρισσία: Απήγαγαν και λήστεψαν κτηνίατρο - Του πήραν 25.000 ευρώ
04.12.25 , 12:09 Στράτος Τζώρτζογλου: «Έδωσα μάχη με την κατάθλιψη»
04.12.25 , 11:53 Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα
04.12.25 , 11:51 Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
04.12.25 , 11:50 Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
04.12.25 , 11:49 First Dates: Φλερτ, ευτράπελα, χορός και πολύ τραγούδι - Δείτε το trailer
04.12.25 , 11:48 Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
04.12.25 , 11:48 Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»
04.12.25 , 11:47 GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
04.12.25 , 11:30 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
04.12.25 , 11:26 Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
04.12.25 , 11:02 Aπεργία στα θέατρα στις 5/12: Ποιες παραστάσεις δεν θα παιχτούν
04.12.25 , 10:56 «Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ
04.12.25 , 10:43 Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»
04.12.25 , 10:40 Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Στους κορυφαίους προορισμούς για τα Χριστούγεννα Αθήνα, Ροβανιέμι και Πράγα / Βίντεο: Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι σε έναν χειμερινό προορισμό στο εξωτερικό, που θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις και να ζήσετε μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία; Σας προτείνουμε μία απόδραση στην Πράγα, η οποία αποτελεί από τις πιο όμορφες και ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης!

Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους

Η Πράγα χαρακτηρίζεται από τους γραφικούς της δρόμους, τα εντυπωσιακά καμπαναριά, τις γέφυρες, καθώς και την αρχιτεκνονική της κουλτούρα, η οποία περιλαμβάνει γοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υψηλή γαστονομία, συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό, που θα σας εντυπωσιάσει!

 

 

Ταξίδι στην Πράγα: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Υπάρχουν πολλές επιλογές από αξιοθέατα και δραστηριότητες στην Πράγα. Παρακάτω σας προτείνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις:

  • Επισκεφθείτε το Κάστρο της Πράγας: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα στον κόσμο, με τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, το Βασιλικό Παλάτι και τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου

 

 

  • Προγραμματίστε μία βόλτα με τα κόκκινα τραμ και δείτε διασχίζοντας την εμβληματική πόλη το Θερινό Παλάτι, την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα, το Εθνικό Θέατρο και την πλατεία Wenceslas. Επίσης, ένα από τα κομμάτια της διαδρομής είναι κατά μήκος του ποταμού Μολδάβα, με όμορφη θέα 

 

 

  • Must see, επίσης, είναι η Πλατεία της Παλιάς Πόλης, όπου θα θαυμάσετε τη γοτθική αρχιτεκτονική και το διάσημο Αστρονομικό Ρολόι
  • Επισκεφθείτε την Εβραϊκή Συνοικία και δείτε από κοντά την Παλιά Νέα Συναγωγή, τη Συναγωγή και το Εβραϊκό Κοιμητήριο
  • Εάν είστε λάτρεις της ιστορίας, τότε μία επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Πράγας, θα σας εντυπωσιάσει

 

 

  • Κλείστε μία ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην Clementinum, μία πρώην μονή που φιλοξενεί μια βιβλιοθήκη 

Βιέννη: Η πιο αριστοκρατική χειμερινή εμπειρία της Ευρώπης

  • Περπατήστε στη διάσημη γέφυρα του Καρόλου, θαυμάζοντας την τέχνη και την αρχιτεκτονική
  • Απολαύστε την τσέχικη κουζίνα, με τα κλασικά πιάτα víčková (φιλέτο μοσχαριού μαζί με ντάμπλινγκς ψωμιού αλειμμένα με κρεμώδη σος) και vepřo knedlo zelo (χοιρινό με ξινολάχανα), να ξεχωρίζουν!

 

 

  • Κάντε μία βραδινή κρουαζιέρα στον Μολδάβα, απολαμβάνοντας τα φωτισμένα αξιοθέατα της πόλης από το ποτάμι, συμπεριλαμβανομένης της Γέφυρας του Καρόλου
  • Απολαύστε μία βόλτα στο πάρκο Letná. Πρόκειται για ένα μεγάλο πάρκο με εκπληκτική θέα, όπου μπορείτε να δείτε τον Μετρονόμο της πόλης

 

 

  • Επισκεφθείτε τις παραδοσιακές ζυθοποιίες της πόλης και δοκιμάστε τοπικές μπίρες
  • Περιηγηθείτε στην Υπόγεια Παλιά Πόλη, εξερευνόντας τα υπόγεια τούνελ κάτω από την Πράγα 

Κρακοβία: Ένα από τα πιο γοητευτικά χειμερινά city breaks της Ευρώπης

 

 

Πότε να επισκεφθείτε την Πράγα

Εάν επιζητάτε λίγο κόσμο, αυθεντική ατμόσφαιρα και φθηνότερα εισιτήρια, τότε οι ιδανικοί μήνες για ένα ταξίδι στην Πράγα είναι ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Ειδικότερα τον Δεκέμβριο, την πόλη κατακλύζουν οι Χριστουγεννιάτικες αγορές που γεμίζουν την πόλη με γιορτινή διάθεση.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι που ο καιρός είναι ήπιος, θα σας δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες βόλτες, αλλά είναι η περίοδος όπου η σεζόν είναι υψηλή, οπότε προετοιμαστείτε κατάλληλα για πιο αυξημένες τιμές σε εισιτήρια και διαμονή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΑΓΑ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top