Aπεργία στα θέατρα στις 5/12: Ποιες παραστάσεις δεν θα παιχτούν

Κανόνισες να πας στο θέατρο; Μάλλον πρέπει να το ακυρώσεις

Εξοδος
Απεργούν τα θέατρα στις 5 Δεκεμβρίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, διακήρυξε απεργία για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και έτσι αν έχεις κανονίσει να δεις αυτή τη μέρα κάποια παράσταση μάλλον θα πρέπει να το αναβάλλεις για μία άλλη μέρα. 

Το Wake Up Cinema προβάλει την ταινία «Nosso Lar 2» στο "ΑΘΗΝΑΙΟΝ"

Σκοπός της απεργίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΗ, είναι η υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19:00.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ηθοποιοί δεν ανέχονται να κάνουν για μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρώνονται:

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο» τονίζουν στην ανακοίνωση. 

Για να γλιτώσεις λοιπόν την ταλαιπωρία και να μην πας μέχρι το θέατρο άδικα, δες εδώ ποιες παραστάσεις αναβάλλονται.

Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας
Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού
Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι
Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό): Ο κος Βρομύλος
Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια
Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος, ούτε πίσω

Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ

Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORY

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος
Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ

Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουάν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ – Οι φανταστικές περιπέτειες

Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

Θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ

Θέατρο ΒΕΜΠΟ: Ένας ήρωας με παντούφλες

Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα
Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας

Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

Θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

Θέατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

Θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

Θέατρο CARTEL Τεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μόνικ δραπετεύει

 

ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
