Σημαντική αύξηση στην τιμή της χρυσής λίρας

Νόμισμα - «καταφύγιο» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

17.03.26 , 17:52 DS N°7: Το νέο μοντέλο ήρθε από το...διάστημα
17.03.26 , 17:50 Κυβέρνηση: Δεν στέλνουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ
17.03.26 , 17:40 StarLight - Κερασία Σαμαρά: «Τώρα πια, θα προτιμούσα τη σκηνοθεσία»
17.03.26 , 17:19 Παραίτηση «βόμβα» στο επιτελείο Τραμπ - «To Ιράν δεν ήταν άμεση απειλή»
17.03.26 , 17:01 Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
17.03.26 , 16:51 Έλενα Μακρή για Αντώνη Λυμπέρη: «Οι 3 κολλητές μου είχαν σχέση μαζί του»
17.03.26 , 16:43 Σημαντική αύξηση στην τιμή της χρυσής λίρας
17.03.26 , 15:56 «Βασάνιζαν τον Άγγελο καθημερινά»: Στο εδώλιο η μητέρα και ο σύντροφός της
17.03.26 , 15:52 Φαίη Σκορδά: Η casual chic εμφάνιση με λευκό κοστούμι & αθλητικά παπούτσια
17.03.26 , 15:40 Παραιτήθηκε καθηγητής μετά από bullying μαθητών - Του πετούσαν πέτρες
17.03.26 , 15:31 Ανδρικοπούλου: Οι αλλαγές στο OPEN και η επόμενη μέρα για Τσουρό, Φερεντίνο
17.03.26 , 15:26 Δέσποινα Βανδή: Η street style εμφάσινη με gucci φουλάρι
17.03.26 , 15:24 Θεσσαλονίκη: Μητέρα Εκπαιδευτικού - «Μαρτύρησε Το Κορίτσι Μου»
17.03.26 , 15:15 Σεισμός 4,1 Ρίχτερ Ιωάννινα: Εργάτης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του
17.03.26 , 15:14 Κέρκυρα: Ξεσπά Η Μητέρα Της 13χρονης Που Έπεσε Σε Κενό 3 Μέτρων
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
MasterChef: «Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Σατανικό»
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Χιόνι και έρωτας στο Κουρσεβέλ
Akylas: Η δημόσια συγγνώμη στο κοινό του
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: PhotoQ AP/Alastair Gran - Βίντεο Mega
Αύξηση στην τιμή της χρυσής λίρας λόγω του πολέμου (βίντεο Mega)
  • Αύξηση της τιμής της χρυσής λίρας στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα, παρά την αμετάβλητη διεθνή τιμή του χρυσού.
  • Η τιμή αγοράς του χρυσού ανά γραμμάριο στην Ελλάδα ανήλθε στα 134,67 ευρώ τον Μάρτιο από 127,17 ευρώ τον Φεβρουάριο.
  • Η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας αυξήθηκε στα 152,01 ευρώ από 143,60 ευρώ, λόγω της ζήτησης ως 'ασφαλές καταφύγιο'.
  • Η τιμή αγοράς της παλαιάς κοπής χρυσής λίρας Αγγλίας φτάνει τα 994,46 ευρώ, ενώ η πώληση στα 1.165,00 ευρώ.

Ανοδική πορεία καταγράφει η τιμή της χρυσής λίρας στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα, παρότι η διεθνής τιμή του χρυσού παραμένει γενικά αμετάβλητη ή εμφανίζει ακόμα και καθοδική τάση πρόσκαιρα

Οι επενδυτές στη διεθνή αγορά χρυσού τηρούν  στάση αναμονής, αξιολογώντας τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τη διακύμανση, ωστόσο αυτό δεν αφορά και την ελληνική αγορά χρυσού.

«Φωτιά» και στις τιμές των λιπασμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η τιμή αγοράς του χρυσού ανά γραμμάριο στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε στα 134,67 ευρώ τον Μάρτιο από 127,17 ευρώ τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας μικρή αύξηση. Αντίστοιχα η τιμή πώλησης αυξήθηκε στα 152,01 ευρώ από 143,60 ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της τιμής του  χρυσού διεθνώς ως «ασφαλούς καταφυγίου» σε περίοδο μεγάλης κρίσης, όπως είναι η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή. 

Όσον αφορά τη χρυσή λίρα Αγγλίας, οι τιμές ενισχύθηκαν σημαντικά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Η τιμή αγοράς για λίρες παλαιάς κοπής ανήλθε στα 994,46 ευρώ από 939,24 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 1.165,00 ευρώ από 1.100,34 ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. 

Αύξηση καταγράφεται στην τιμή της χρυσής λίρας νεότερης κοπής, καθώς και στις ελαφρώς φθαρμένες ή ελλιποβαρείς εκδόσεις.
 

