Σημαντική αύξηση στην τιμή της χρυσής λίρας

Αύξηση στην τιμή της χρυσής λίρας λόγω του πολέμου (βίντεο Mega)

Ανοδική πορεία καταγράφει η τιμή της χρυσής λίρας στην Ελλάδα τον τελευταίο μήνα, παρότι η διεθνής τιμή του χρυσού παραμένει γενικά αμετάβλητη ή εμφανίζει ακόμα και καθοδική τάση πρόσκαιρα.

Οι επενδυτές στη διεθνή αγορά χρυσού τηρούν στάση αναμονής, αξιολογώντας τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τη διακύμανση, ωστόσο αυτό δεν αφορά και την ελληνική αγορά χρυσού.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η τιμή αγοράς του χρυσού ανά γραμμάριο στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε στα 134,67 ευρώ τον Μάρτιο από 127,17 ευρώ τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας μικρή αύξηση. Αντίστοιχα η τιμή πώλησης αυξήθηκε στα 152,01 ευρώ από 143,60 ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της τιμής του χρυσού διεθνώς ως «ασφαλούς καταφυγίου» σε περίοδο μεγάλης κρίσης, όπως είναι η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τη χρυσή λίρα Αγγλίας, οι τιμές ενισχύθηκαν σημαντικά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. Η τιμή αγοράς για λίρες παλαιάς κοπής ανήλθε στα 994,46 ευρώ από 939,24 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 1.165,00 ευρώ από 1.100,34 ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Αύξηση καταγράφεται στην τιμή της χρυσής λίρας νεότερης κοπής, καθώς και στις ελαφρώς φθαρμένες ή ελλιποβαρείς εκδόσεις.

