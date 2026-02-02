Βουτιά στις τιμές του χρυσού και της λίρας

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν όσοι αγόρασαν χρυσές λίρες την Παρασκευή (30/1), καθώς μέσα σε διάστημα μόλις 72 ωρών έχασαν περίπου το 12% της επένδυσής τους, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη ζημία.

Η απότομη διόρθωση στις τιμές του χρυσού έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, με τις εξελίξεις να παραμένουν ρευστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναλλαγών με ιδιώτες της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές του χρυσού και της χρυσής λίρας στο διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου σημείωσαν ισχυρή πτώση, κινούμενες σε διψήφια ποσοστά τόσο στην τιμή αγοράς όσο και στην τιμή πώλησης.

