Θεσσαλονίκη: «O 52χρονος δεν ομολόγησε ότι σκότωσε καμία γυναίκα»

«Το σίγουρο είναι ότι αρνείται όλες τις πράξεις», είπε ο δικηγόρος του

Θεσσαλονίκη: «O 52χρονος δεν ομολόγησε ότι σκότωσε καμία γυναίκα»
Θεσσαλονίκη: «O 52χρονος δεν ομολόγησε ότι σκότωσε καμία γυναίκα»- Όσα είπε ο δικηγόρος του, Θανάσης Παλιοτζίκας στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατροπή στις υποθέσεις εξαφάνισης των δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη φέρνει η δήλωση του δικηγόρου του 52χρονου κατηγορούμενου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Να θυμίσουμε πως πρόκειται για τη 46χρονη Μαρία και τη 42χρονη Βίκυ, οι οποίες αγνοούνταν στη Θεσσαλονίκη. Η σορός της δεύτερης βρέθηκε στο δώμα της πολυκατοικίας που διέμενε ο φερόμενος δράστης, ενώ η σορός της πρώτης δεν έχει βρεθεί. Το ρεπορτάζ έλεγε πως ο 52χρονος είχε ομολογήσει τη δολοφονία της πρώτης γυναίκας, τη σορό της οποίας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έβαλε σε κάδο μαζί με τον συνεργό του. 

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με δύο νεκρές γυναίκες - Άνδρας ομολόγησε για τη μία

«Μέχρι χθες, που με ενημέρωσε, δεν είχε δικηγόρο. Δε γνωρίζει πάρα πολύ καλά να διαβάζει, έχει πρόβλημα με την ανάγνωση γιατί έχει παρατήσει το σχολείο από μωρό και δεν ξέρω καν τι έχει πει γιατί παρέλαβα τη δικογραφία πριν μισή ώρα. Σε καμία περίπτωση φυσικά ούτε σκότωσε ούτε ήθελε να σκοτώσει. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι έχει δώσει κάποια κατάθεση που δε γνωρίζω εγώ το περιεχόμενο.  Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει πει ή αν έχει πει κάτι», είπε αρχικά ο δικηγόρος του 52χρονου, Θανάσης Παλιοτζίκας.

Θεσσαλονίκη: «O 52χρονος δεν ομολόγησε ότι σκότωσε καμία γυναίκα»

«Το σίγουρο είναι ότι αρνείται όλες τις πράξεις. Σήμερα στην ανακρίτρια απολογήθηκε και στην απολογία του είπε ότι “εγώ ασκώ το δικαίωμα σιωπής γιατί δεν έχω ενημερωθεί για τι κατηγορούμαι, δεν ξέρω τι λέτε για το τι έχω υπογράψει και δεν έχω επικοινωνήσει με τον δικηγόρο μου -υπό την έννοια ότι δεν έχω προλάβει να δω τη δικογραφία», επισήμανε.

Θεσσαλονίκη: Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής για την άτυχη 42χρονη

Όσον αφορά στην ιατροδικαστική που έγινε στη σορό της 42χρονης Βίκυς, ο δικηγόρος τόνισε ότι «για να έχουμε η ιατροδικαστική, θα πρέπει να γίνει αυτή με τους όρους της ποινικής δικονομίας, δηλαδή να γνωστοποιηθεί ότι διεξάγεται η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, να έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα να ορίσει τεχνικούς συμβούλους ο κατηγορούμενος και οι τεχνικοί σύμβουλοι μαζί με τον πραγματογνώμονα να κάνουν τη δουλειά τους. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, οπότε μη μιλάμε για ιατροδικαστική».

Η 46χρονη Μαρία και η 42χρονη Ευρυδίκη

Η 46χρονη Μαρία και η 42χρονη Ευρυδίκη

«Μου είπε ότι εγώ δεν σκότωσα κανέναν, γιατί αυτά τα περί σκοτωμών και βιασμών είναι ανύπαρκτα. Μέχρι εκεί σταμάτησε η συζήτηση, του λέω θα διαβάσω και μετά θα έρθω να σου κάνω ερωτήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι του έβαλαν να υπογράψει δύο-τρία χαρτιά, τα οποία δε διάβασε γιατί είναι αγράμματος», κατέληξε. 

Ο δικηγόρος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος δέχτηκε να προφυλακιστεί κιι επίσης πως πρόκειται για δύο κατηγορούμενος - τον 52χρονο και τον συνεργό του, οι οποίοι έχουν οξύτατο στερητικό σύνδρομο και δεν μπορούν καν να επικοινωνήσουν και να μιλήσουν. 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΚΡΕΣ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
52ΧΡΟΝΟΣ
