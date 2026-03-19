Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ, με αφορμή τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η δημοσιογράφος του ΟΡΕΝ, Μαριάννα Γεωργαντή και εκπλήξεις την περίμεναν στο στούντιο.

Πρώτα, η τούρτα γενεθλίων στο φινάλε της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» και μετά, στην εκπομπή «10 Παντού», ένα τηλεφώνημα την έκανε να δακρύσει στον αέρα.

Οι παρουσιαστές την κάλεσαν στο πλατό υπό τους ήχους του Happy Birthday. «Έχουμε ένα δώρο σήμερα για τη Μαριάννα! Καλημέρα, κ. Γεωργαντή», είπε η Μίνα Καραμήτρου.

«Καλημέρα, στον θρυλικό βολεϊμπολίστα Μιχάλη Γεωργαντή, στον μπαμπά της Μαριάννας, που έχει γράψει χρυσές σελίδες στο ελληνικό βόλεϊ», πρόσθεσε ο Γιώργος Στραβελάκης.

Τότε, η εορτάζουσα δημοσιογράφος συγκινήθηκε και ξέσπασε σε δάκρυα. «Είναι μεγάλη η αδυναμία που έχουμε με τον μπαμπά», είπε.

«Καλή σας ημέρα! Να χαίρομαι τη Μαριάννα, να τα εκατοστήσει! Να έχει πάντα υγεία», συμπλήρωσε ο πατέρας της.

