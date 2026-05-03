Επαναπατρισμός αρχαιοτήτων και συνάντηση εργασίας στο State Department/ πηγή φωτογραφιών Υπουργείο Πολιτισμού

Στην Ελλάδα επέστρεψαν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές.

Παρόλο που η τελετή πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, παρουσία της υπουργού Πολιτιτισμού, Λίνας Μενδώνη, στις 23 Απριλίου, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα αρχαία αντικείμενα που επαναπατρίστηκαν.

ICE HSI and its partners repatriated 26 ancient artifacts to the Hellenic Republic of Greece during a ceremony at the Embassy of Greece in Washington, D.C. April 23.



This marble torso of Asclepius, ancient Greek god of medicine and healing from the 1st or 2nd century

Πρόκειται για ένα μαρμάρινο ακέφαλο άγαλμα του Ασκληπιού, εξαιρετικής ποιότητας, και είκοσι πέντε αρχαία νομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές κατά την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δε διέθεταν τα αναγκαία νόμιμα παραστατικά διακίνησης.Οι αρχαιότητες επαναπατρίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδας–ΗΠΑ.

To μαρμάρινο ακέφαλο άγαλμα του Ασκληπιού/ πηγή US Immigration and Customs Enfrorcement

Τα αντικείμενα αυτά κατασχέθηκαν από την Homeland Security Investigations, στο πλαίσιο του Μνημονίου, καθώς δεν συνοδεύονταν από τα απαιτούμενα έγγραφα νόμιμης εξαγωγής. Από τα 25 αρχαία νομίσματα, ξεχωρίζουν δύο σπάνια νομίσματα του 4ου αι. π.Χ., ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας, με κεφαλή Περσεφόνης και παράσταση ύδρας, καθώς και ένας χρυσός στατήρας της Λαμψάκου της Μυσίας, με κεφαλή Ηρακλή και ημίτομο Πηγάσου.

To χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας, με κεφαλή Περσεφόνης και παράσταση ύδρας/ πηγή US Immigration and Customs Enfrorcement

Ο χρυσός στατήρας της Λαμψάκου της Μυσίας, με κεφαλή Ηρακλή και ημίτομο Πηγάσου/ πηγή US Immigration and Customs Enfrorcement

Τα δύο νομίσματα συνδέονται με υπόθεση διεθνούς κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας και επαναπατρίστηκαν κατόπιν συνεργασίας των ελληνικών και αμερικανικών αρχών, με τη συνδρομή της Interpol.

Τα 12 αρχαία αντικείμενα ελληνικής προέλευσης, που επαναπατρίζονται από τις ΗΠΑ, κατόπιν οικειοθελών παραδόσεων από ιδιώτες/ πηγή ΥΠΠΟ

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Λίνα Μενδώνη παρέλαβε, επίσης, δώδεκα αρχαία αντικείμενα ελληνικής προέλευσης, τα οποία επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν οικειοθελών παραδόσεων, από ιδιώτες. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν πήλινα ειδώλια, αγγεία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, καθώς και λίθινα θραύσματα.