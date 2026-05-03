Δολοφονία 5χρονης Αυστραλία: Λίντσαραν τον 47χρονο ύποπτο πριν συλληφθεί

Άγρια επεισόδια έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν

Αυστραλία: Άγριες συγκρούσεις έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο 47χρονος ύποπτος για τη δολοφονία της 5χρονης/ ΑΡ
  • Δολοφονία 5χρονης Σάρον στην Αυστραλία: Ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, ύποπτος για την απαγωγή και δολοφονία της, λιντσαρίστηκε από κατοίκους πριν τη σύλληψή του.
  • Το πτώμα της 5χρονης βρέθηκε στις 30 Απριλίου, μετά την εξαφάνισή της το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου.
  • Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Λούις, με χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία και ζημιές σε οχήματα.
  • Ο Λούις έχει προηγούμενες καταδίκες για βία και αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο του Ντάργουιν.
  • Η Αυστραλία προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, που αντιμετωπίζει σοβαρές κοινωνικές ανισότητες.

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν έξω από νοσοκομείο της πόλης Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία, όπου νοσηλευόταν ο 47χρονος ύποπτος για τη δολοφονία της 5χρονης Σάρον.

Θλίψη στην Αυστραλία: Νεκρή 5χρονη που είχε εξαφανιστεί

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να απήγαγε και να σκότωσε το κορίτσι που ανήκει στην κοινότητα των αυτοχθόνων, εντοπίστηκε από τους κατοίκους οι οποίοι τον λίντσαραν το βράδυ της Πέμπτης 30/4, προτού συλληφθεί.

«Παρουσιάστηκε σε έναν από τους καταυλισμούς του Άλις Σπρινγκς χθες το βράδυ (...) κάτοικοι του καταυλισμού αυτού αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», είπε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας Μάρτιν Ντόουλ.

Το κορίτσι, η οικογένεια του οποίου το αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου από το σπίτι του στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς. Το πτώμα του εντοπίστηκε στις 30 Απριλίου από έναν από τους εκατοντάδες ανθρώπους που το αναζητούσαν στις θαμνώδεις εκτάσεις και την έρημο γύρω από την πόλη.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θεωρούσε πως κύριος ύποπτος για την απαγωγή του κοριτσιού ήταν ο Λούις, ο οποίος έχει προηγούμενες καταδίκες για βίαιη επίθεση και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί. 

Χθες Σάββατο του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία της 5χρονης και την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστήριο του Darwin, σύμφωνα με το BBC.

Αυστραλία: Άγριες συγκρούσεις και δακρυγόνα έξω από το νοσοκομείο

Ένα πλήθος περίπου 400 ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο του Άλις Σπρινγκς όπου νοσηλεύεται ο Λούις και προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, δήλωσε ο Ντόουλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό σταθμό ABC της Αυστραλίας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν αυτόχθονες να φωνάζουν έξω από το νοσοκομείο ζητώντας εκδίκηση για τον φόνο του κοριτσιού.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε ρίχνοντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και βάζοντας φωτιές. Αρκετοί αστυνομικοί και υγειονομικοί τραυματίστηκαν, αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά υπέστησαν ζημιές, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη όταν προσπάθησε να πυρπολήσει αστυνομικό όχημα.

Ο Λούις μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν, πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας, το πρωί της επόμενης μέρας για λόγους ασφαλείας, σημείωσε ο Ντόουλ, προσθέτοντας ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Η Αυστραλία προσπαθεί επί δεκαετίες να συμφιλιωθεί με τον αυτόχθονα πληθυσμό της, που ζούσε στη χώρα επί 50.000 χρόνια πριν την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων, αλλά περιθωριοποιήθηκε στη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας.

Οι αυτόχθονες Αυστραλοί αποτελούν περίπου το 3,8% των 27 εκατομμυρίων κατοίκων της Αυστραλίας αλλά βρίσκονται στη χαμηλότερη βαθμίδα όλων σχεδόν των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών και έχουν δυσανάλογα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών και φυλάκισης.

Χιλιάδες, περιλαμβανομένου του θύματος και της οικογένειάς του, ζουν σε κοινότητες γνωστές ως καταυλισμοί στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς, όπου οι βασικές υπηρεσίες και η στέγαση είναι συχνά ανεπαρκείς.

