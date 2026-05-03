Με αφορμή την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τα σχέδια του ζευγαριού.

Αρχικά, ο γάμος φαινόταν να προγραμματίζεται για τον Μάιο, με το πάρτι να ακολουθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε η παρουσιάστρια, η μεγάλη γιορτή μετατίθεται τελικά για τον Σεπτέμβριο.

Η Φαίη Σκορδά είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Η ίδια, μάλιστα, μετέφερε και όσα της είπε η Φαίη Σκορδά, τονίζοντας ότι ο γάμος θα γίνει σε στενό κύκλο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ένα μεγαλύτερο πάρτι για φίλους και αγαπημένα πρόσωπα: «Εγώ ξέρω ότι το πάρτι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαι καλεσμένη. Δε θέλω να πω τι είπαμε με τη Φαίη Σκορδά, μπορεί να μη θέλει εκείνη. Μου είπε ότι θα είναι κλειστός ο γάμος αλλά ότι θα γίνει μετά ένα μεγάλο πάρτι. Μου το είπε δημοσιογραφικά ή επειδή θα είμαι καλεσμένη; Να ραφτώ ή να μη ραφτώ; Δε θα ραφτώ, θα περιμένω επίσημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» της Make-A-Wish Ελλάδος, που ήταν αφιερωμένη στα παιδιά ευχής, τις οικογένειές τους και όλους όσοι στηρίζουν το έργο του οργανισμού.

Η Φαίη Σκορδά στο πλευρό του άνδρα που της έκλεψε την καρδιά

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωρίστηκαν το 2021 μέσω κοινών γνωστών, με την κοινή τους αγάπη για την Ιταλία να τους φέρνει πιο κοντά, καθώς και οι δύο έχουν σπουδάσει και ζήσει εκεί.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της, σχολίασε και τη δημοσιότητα που πήρε η εμφάνισή τους, λέγοντας: «Χθες είχαμε τις πρώτες γνωριμίες. Έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλώς δεν μας έδωσε κανείς σημασία. Δεν το πίστευαν».