Σκορδά: «Έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση. Και πέρυσι μαζί ήμασταν»

Τα φλας των φωτογράφων «πήραν φωτιά», με την εμφάνιση της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη να γίνεται άμεσα θέμα συζήτησης.

Η κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» του Make-A-Wish Ελλάδος δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε την πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίστηκαν επίσημα μαζί, μετά από περίπου πέντε χρόνια σχέσης.

Η Φαίη Σκορδά είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει

Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, η Φαίη Σκορδά καλημέρισε κανονικά τους τηλεθεατές μέσα από το «Buongiorno» και στη συνέχεια οι συνεργάτες της δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την εικόνα της.

Η Νάνσυ Νικολαΐδου σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ήσουν τόσο χαρούμενη εχθές… Πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά σου. Έλαμπες στις φωτογραφίες».

Η παρουσιάστρια απάντησε με χαμόγελο: «Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Χθες είχαμε τις πρώτες γνωριμίες. Επίσης, έγινε τόσος ντόρος με αυτή την εμφάνιση αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλώς δεν μας έδωσε κανείς σημασία. Δεν το πίστευαν».

Η Φαίη Σκορδά στο πλευρό του άνδρα που της έκλεψε την καρδιά

Στο ίδιο ύφος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε με χιούμορ: «Εγώ χθες γνωρίστηκα. Εγώ έκανα λίγο τον αδελφό… Του λέω “εσύ είσαι; Για πες, τι έχεις τελειώσει;”. Ήταν εξαιρετικός και ωραίος».

Η τηλεοπτική συζήτηση συνεχίστηκε σε πιο ανάλαφρους τόνους, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στη σχέση της παρουσιάστριας, η οποία φαίνεται να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα όμορφη και σταθερή φάση.

Το ζευγάρι, που μετρά περίπου πέντε χρόνια κοινής πορείας, φέρεται να κάνει ήδη σχέδια για γάμο σε στενό κύκλο, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και ένα καλοκαιρινό πάρτι με αγαπημένα πρόσωπα.

Η ίδια η Φαίη Σκορδά, πάντως, επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, δηλώνοντας on camera στο πρόσφατο παρελθόν: «Εγώ δεν απασχολώ. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε κρύβω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και τις ευχές».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είναι πολύ ερωτευμένη και στα καλύτερά της»

Η σχέση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη φαίνεται να περνά στην πιο ώριμη και ευτυχισμένη της φάση, με τις αποκαλύψεις της Σταματίνα Τσιμτσιλή να ρίχνουν φως στη δυναμική του ζευγαριού.

Το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί το επόμενο διάστημα

Η παρουσιάστρια μίλησε για το πώς αντιλήφθηκε από την αρχή τη σοβαρότητα αυτής της σχέσης, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν δεσμό με ουσία και προοπτική. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει με τη Φαίη και μου είχε πει γι’ αυτή τη σχέση, είχα καταλάβει εξ αρχής ότι ήταν ξεχωριστή για εκείνη. Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε… Η Φαίη είδε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να μοιραστεί τη ζωή της. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη πρώτη στιγμή. Ήταν μια πολύ σοβαρή σχέση.

Τον είχα δει και σε φωτογραφίες όταν μου είχε πρωτομιλήσει γι’ αυτόν πριν κανέναν χρόνο. Δεν έχουμε βγει όλοι μαζί. Μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο ψηλός είναι… Είναι πολύ ερωτευμένη. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του τι και το πώς θα παντρευτούν. Η Φαίη είναι ένα πολύ ανοιχτό κορίτσι, αν ήθελε να πει κάτι, θα το έλεγε. Ένιωθε έτοιμη γι΄ αυτή την επίσημη εμφάνιση και της άρεσε που έγινε σε μια τόσο σημαντική στιγμή και για εκείνη και για το Make a Wish. Είναι συνομήλικοι. Δεν έχει παιδιά, δεν έχει ξαναπαντρευτεί ο σύντροφός της… Παιδιά είναι πολύ ερωτευμένη, είναι στα καλύτερά της».

Οι δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή επιβεβαιώνουν την εικόνα μιας γυναίκας που διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

