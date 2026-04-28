Πλοίο Νήσος Σάμος: Δεν ενεργοποιήθηκε από τσιγάρο το σύστημα πυρόσβεσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Νήσος Σάμος: Η απάντηση της Εταιρίας για το περιστατικό με την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο πλοίο/ βίντεο Καλημέρα Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ακτοπλοϊκή εταιρία επιβεβαίωσε ότι η ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο πλοίο Νήσος Σάμος δεν οφείλεται σε τσιγάρο, αλλά σε θραύση κρυστάλλου από επιβάτη.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δρομολογίου από Μυτιλήνη προς Πειραιά στις 24 Απριλίου.
  • Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα και εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
  • Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο πλοίο και σε προσωπικά αντικείμενα επιβατών.
  • Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την εξέταση του περιστατικού.

Την επίσημη απάντησή της έδωσε η ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στο πλοίο Νήσος Σάμος, στο οποίο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια δρομολογίου από τη Μυτιλήνη προς Πειραιά, στις 24 Απριλίου.

Αρχικά, είχε γίνει γνωστό πως κάποιοι επιβάτες άναψαν τσιγάρο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσης και να δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση. Ωστόσο, η εταιρία αποδίδει το περιστατικό σε επιβάτη που έσπασε – πιθανόν κατά λάθος- τον κρύσταλλο της κεφαλής του συστήματος, με αποτέλεσμα την αυτόματη ενεργοποίησή του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Η απάντηση της εταιρίας

«Σχετικά με το περιστατικό ενεργοποίησης του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης σε εσωτερικό χώρο του πλοίου Νήσος Σάμος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη στις 24 Απριλίου 2026, η εταιρεία ενημερώνει ότι εφαρμόστηκαν αμέσως όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η ενεργοποίηση του συστήματος καταιονισμού υψηλής πίεσης νερού στον χώρο των αεροπορικών καθισμάτων οφείλεται σε ενέργεια επιβάτη, ο οποίος προξένησε θραύση του κρυστάλλου της κεφαλής του συστήματος, με αποτέλεσμα την αυτόματη ενεργοποίησή του.

Το πλήρωμα του πλοίου, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για τη διαχείριση αντίστοιχων συμβάντων, αντέδρασε ταχύτατα και αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας την άμεση αποκατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό».

Από την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης προκλήθηκαν καταστροφές και υλικές ζημιές στο ίδιο το πλοίο, καθώς και σε προσωπικά αντικείμενα πολλών ταξιδιωτών.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
 |
ΠΛΟΙΟ
 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
 |
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top